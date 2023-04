COBURG. Mit einem simp­len Trick lenk­te ein Dieb am Sams­tag­abend in Coburg sein Opfer ab und stahl ihm den Geld­beu­tel samt Bar­geld. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermittelt.

Am Sams­tag­abend, gegen 21 Uhr, klin­gel­te ein Unbe­kann­ter an einer Haus­tür in der Leo­pold­stra­ße in Coburg. Nach­dem ihm der 57-jäh­ri­ge Bewoh­ner geöff­net hat­te, ver­wickel­te er die­sen in ein Gespräch und ver­lang­te nach einem Glas Was­ser. Ein Ablen­kungs­ma­nö­ver! Als der hilfs­be­rei­te Bewoh­ner mit dem Was­ser­glas wie­der zur Woh­nungs­tür kam, war der Frem­de ver­schwun­den. Den Geld­beu­tel des 57-Jäh­ri­gen, mit einem mitt­le­ren drei­stel­li­gen Bar­geld­be­trag, hat­te er mitgenommen.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei in Coburg ermit­telt nun wegen des Trick­dieb­stahls und sucht einen Mann, zir­ka 175–180 Zen­ti­me­ter groß, Mit­te bis Ende 50 Jah­re alt. Haben Sie einen sol­chen Mann am Sams­tag­abend in der Cobur­ger Leo­pold­stra­ße und Umge­bung gese­hen und kön­nen ihn näher beschrei­ben? Sind Ihnen ver­däch­ti­ge Fahr­zeu­ge auf­ge­fal­len? Mel­den Sie sich bit­te bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/6450.

Beach­ten Sie hier­zu fol­gen­de Tipps des Poli­zei­prä­si­di­ums Oberfranken: