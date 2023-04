Mit­te April fei­er­ten Akti­ve von der Bund Natur­schutz­grup­pe Kulm­bach, vom Bünd­nis 90 / Die Grü­nen, der ÖDP, der Lin­ken und ande­ren Ver­bän­den das end­gül­ti­ge Aus für die Atom­strom­pro­duk­ti­on in Deutsch­land. Am Info­stand auf dem Kulm­ba­cher Markt­platz unter dem Mot­to “ Atom­strom nein Dan­ke “ wur­den zum Zei­chen der Freu­de Tul­pen und Rosen an die Pas­san­ten ver­schenkt. Es wur­de mit mit vie­len inter­es­sier­ten Mit­bür­gern über die Ener­gie­po­li­tik dis­ku­tiert und an den lan­gen ‚müh­sa­men Weg des Atom­aus­stiegs ‑Wackers­dorf, Gor­le­ben, Gra­fen­rhein­feld erinnert.

Mit dem Ende der Atom­kraft­wer­ke wird ein wei­te­rer Fak­tor der Ener­gie­ab­hän­gig­keit Deutsch­lands gestoppt und der Weg zu den Erneu­er­ba­ren befördert.

Aller­dings wird uns die Suche nach einem End­la­ger für den Atom­müll noch lan­ge beschäf­ti­gen. Die Plä­ne von Mini­ster­prä­si­dent Söder, in Bay­ern das Atom­kraft­werk Isar 2 bei Lands­hut in Lan­des­re­gie wei­ter­lau­fen zu las­sen, bezeich­ne­te Tho­mas Mül­ler ( ÖDP ) erstens als “ Ablen­kungs­ma­nö­ver um vom ener­gie­po­li­ti­schen Ver­sa­gen der Baye­ri­schen Lan­des­re­gie­rung in den letz­ten Jahr­zehn­te abzu­len­ken“ und zwei­tens als völ­lig unrea­li­stisch. Selbst wenn die recht­li­chen Vor­aus­set­zun­gen dafür geschaf­fen wür­den, müss­te Isar 2 zuerst für eine neue Betriebs­ge­neh­mi­gung den seit 2019 aus­ste­hen­den „AKW ‑TÜV“ durch­lau­fen. Zusam­men mit der Bestel­lung neu­er Brenn­stä­be ( womög­lich aus rus­si­schem Uran ) wäre ein erneu­ter Betrieb frü­he­stens im Früh­jahr 2024 mög­lich. Auch müss­te dann in Bay­ern ein End­la­ger für sämt­li­chen baye­ri­schen Atom­müll errich­tet wer­den, was aber Söder als völ­lig unmög­lich bezeich­net. “ Söder will nur die Wäh­ler für dumm ver­kau­fen, um im Wahl­kampf zu punk­ten. Das wird ihm aber nicht gelin­gen“ so Müller.

Ein­la­dung zum Informationsabend

Damit der Weg zu den Erneu­er­ba­ren bestärkt und geeb­net wird, ver­an­stal­tet der BUND Natur­schutz Kreis­grup­pe Kulm­bach am Don­ners­tag, den 11. Mai um 19 Uhr im Gast­hof Geuther einen Infor­ma­ti­ons­abend zum The­ma: EIGENSTROM—BALKONSTROM—MIETERSTROM. Mat­thi­as Well­hö­fer-Weber aus Hum­men­dorf, Bau­bio­lo­ge und Ener­gie­re­fe­rent, wird vor­tra­gen. Hier­zu ergeht herz­li­che Ein­la­dung an alle Interessierte.