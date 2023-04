Agen­tur für Mar­ken­kom­mu­ni­ka­ti­on GmbH aus Erlan­gen fir­miert in den USA seit Anfang des Jah­res unter dem Namen THE­SE GUYS

Die Agen­tur stell­te das neue Kon­zept des Start-ups im Rah­men Con­su­mer Elec­tro­nics Show (CES) in Las Vegas vor, wo SCHACH­ZUG auch mit einem eige­nen Mes­se­stand ver­tre­ten war. Dabei wur­den einem begei­ster­ten Publi­kum auch gleich die ersten bei­den Ser­vice-Pro­duk­te des Start-ups vor­ge­stellt, sechs wei­te­re sind geplant.

SCHACH­ZUG ist in den Ver­ei­nig­ten Staa­ten bereits seit län­ge­rem erfolg­reich tätig. Wel­chen Schwer­punkt THE­SE GUYS in den USA ver­fol­gen, möch­ten wir Ihnen in einem exklu­si­ven Inter­view mit Agen­tur­che­fin Karin Schnei­der vor­stel­len. Ant­wort gibt die SCHACH­ZUG-Geschäfts­füh­re­rin auch auf die Fra­gen nach den nähe­ren Hin­ter­grün­den, die zu der Grün­dung des Start-ups führ­ten, die damit ver­bun­de­nen näch­sten Schrit­te und Pro­jek­te sowie die avi­sier­ten Zie­le, die SCHACH­ZUG mit der Fir­men­grün­dung in den USA verfolgt.

Die SCHACH­ZUG GmbH aus Erlan­gen zählt zu den füh­ren­den Unter­neh­men der Live­kom­mu­ni­ka­ti­ons-Bran­che und wur­de 2008 gegrün­det. Die Agen­tur setzt jähr­lich rund 270 Pro­jek­ten in den Berei­chen Brand Expe­ri­ence und Brand Com­mu­ni­ca­ti­on um und ver­fügt über eine tie­fer­ge­hen­de Exper­ti­se in den Bran­chen Auto­mo­ti­ve, Tech­no­lo­gie und Premium/​Lifestyle. Die Mis­si­on ist immer: Den Sta­tus Quo her­aus­for­dern. Gren­zen als Ein­la­dung ver­ste­hen. Das Neue neu kre­ieren. Dafür setzt SCHACH­ZUG intel­li­gen­te Stra­te­gien, über­ra­schen­de Krea­tio­nen und zukunfts­wei­sen­de Tech­no­lo­gien ein. Die GWA-Mit­glieds­agen­tur ist für Pro­to­ty­pen TISAX-zer­ti­fi­ziert durch den TÜV Nord.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter http://​schach​zug​.de/