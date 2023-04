Kurz­füh­rung am 26. April in der Staatsbibliothek

„Para­cel­sus und die Medi­zin in der Frü­hen Neu­zeit“ lau­tet der Titel des „Kunst­snacks in der Mit­tags­pau­se“, den Biblio­theks­di­rek­to­rin Prof. Dr. Bet­ti­na Wag­ner am Mitt­woch, 26. April, 12.30 Uhr, in der Staats­bi­blio­thek ser­viert. Der Schwei­zer Arzt Para­cel­sus ent­wickel­te im 16. Jahr­hun­dert eine neue Leh­re von den Ursa­chen und der Behand­lung von Krank­hei­ten. Obwohl sei­ne Ideen sehr umstrit­ten waren, ent­fal­ten sie bis heu­te eine brei­te Wirkung.

Bedroh­li­che, teils hoch­gra­dig anstecken­de und sich rasch aus­brei­ten­de Krank­hei­ten sowie der adäqua­te Umgang mit ihnen präg­ten die Geschich­te über Jahr­hun­der­te hin­weg. Die Aus­stel­lung „Pest und Cho­le­ra. Seu­chen­be­wäl­ti­gung in Bam­berg in der Frü­hen Neu­zeit“ zeigt, wie in Bam­berg vom Spät­mit­tel­al­ter bis ins 19. Jahr­hun­dert auf den Aus­bruch von Seu­chen reagiert wur­de und wel­che Ein­rich­tun­gen zur För­de­rung der Gesund­heit entstanden.

Der Freun­des­kreis der Muse­en um den Bam­ber­ger Dom lädt alle Inter­es­sier­ten zur 30-minü­ti­gen Kurz­füh­rung ein. Treff­punkt ist der Ein­gangs­be­reich der Staats­bi­blio­thek in der Neu­en Resi­denz, Dom­platz 8 in Bam­berg. Die Teil­nah­me an der Füh­rung ist kosten­frei, eine Anmel­dung ist nicht erforderlich.

Der näch­ste „Kunstsnack“-Termin am 10. Mai, 12.30 Uhr, stellt aus­ge­wähl­te Expo­na­te der Son­der­aus­stel­lung „Pest und Cho­le­ra“ in der Staats­bi­blio­thek vor. Am 16. Mai, 12.30 Uhr, folgt „Kunst aus vom Islam gepräg­ten Regio­nen im Dom­schatz“ im Diözesanmuseum.

Die „Kunst­snacks“ am Dom­berg sind ein Ange­bot spe­zi­ell für Ein­hei­mi­sche und in Bam­berg Berufs­tä­ti­ge. Bei den 30-minü­ti­gen Kurz­füh­run­gen in der Mit­tags­pau­se stel­len die Dom­berg-Muse­en reih­um eine Aus­wahl inter­es­san­ter Aus­stel­lungs­tücke vor. Ter­mi­ne und Infor­ma­tio­nen auf der gemein­sa­men Web­site der Muse­en und des Freun­des­krei­ses der Muse­en um den Bam­ber­ger Dom unter www​.dom​berg​-bam​berg​.de.