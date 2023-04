Am 20. Mai 2023 fin­det die 4 Kings-Par­ty No. 17 statt. In zahl­rei­chen Geschäf­ten Forch­heims und im Kel­ler­wald sind ab sofort die dazu­ge­hö­ri­gen Unter­stüt­zer-Mar­ken erhält­lich. Der Erlös aus dem Ver­kauf geht an die Lebens­hil­fe Werk­stät­ten Forchheim.

In die­sem Jahr fin­det die 4‑Kings-Par­ty, die alter­na­ti­ve Par­ty für den guten Zweck, bereits am 20. Mai 2023 statt. Wie in den Jah­ren zuvor gibt es Sup­port­er-Mar­ken, die in den Werk­stät­ten der Lebens­hil­fe am John‑F.-Kennedy-Ring gefer­tigt wer­den. Auch der Erlös aus dem Ver­kauf kommt der Lebens­hil­fe Forch­heim zugute.

Die Mar­ke ist für vier Euro bei fol­gen­den Ver­kaufs­stel­len erhält­lich: Pony Club, Bier­fel­der Raum und Design, Lüb­bis Essen und Trin­ken, Haus­ca­fé, Café Mit­ten­drin sowie auf dem Schau­fel­kel­ler, dem Win­ter­bau­er­kel­ler und dem Rap­pen­kel­ler. Die Par­ty fin­det heu­er auf der Win­ter­bau­er-Büh­ne unter Betei­li­gung der genann­ten Kel­ler statt.

Die Ver­an­stal­ter freu­en sich über die Zusa­gen von außer­ge­wöhn­li­chen Bands, dar­un­ter etwa Rake­te Bang­kok und Smo­ke­stack Light­nin‘. Die bekann­ten Musi­ker sind bereits über­re­gio­nal auf gro­ßen Festi­vals aufgetreten.