Umbau statt Neu­bau: „Netz­werk Flä­chen spa­ren in Ober­fran­ken“ infor­miert sich in Wunsiedel

Ober­fran­ken wei­ter posi­tiv ent­wickeln, dabei aber bestehen­de Flä­chen effi­zi­ent nut­zen, um letzt­end­lich Flä­chen zu spa­ren. Die­ses Ziel eint die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer eines Netz­werk-Tref­fens, das jetzt in Wun­sie­del durch­ge­führt wur­de. Ein­ge­la­den hat­ten dazu Micha­el Birn­baum (Flä­chen­spar­ma­na­ger der Regie­rung von Ober­fran­ken) und Mar­kus Bau­ern­feind (Leer­stands­ma­na­ger des Land­krei­ses Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge); Ver­an­stal­tungs­ort waren die neu­en Räu­me der Fir­ma BIR­KE in Wunsiedel.

Im Mit­tel­punkt des Aus­tauschs stan­den Best Prac­ti­ce Bei­spie­le und bestehen­de För­der­mög­lich­kei­ten. Als inno­va­ti­ver Ansatz wur­de das Inter­kom­mu­na­le Flä­chen­ma­nage­ment des Land­krei­ses Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge vor­ge­stellt. Grund­ge­dan­ke ist, dass sich Kom­mu­nen und Land­kreis selbst um die Ent­wick­lung und den Schutz ihrer Flä­chen küm­mern und dabei bei­spiels­wei­se das The­ma Aus­gleichs­flä­chen kei­nen Exter­nen über­las­sen. Dazu haben Kom­mu­nen und Land­kreis einem gemein­sa­men Zweck­ver­band gegrün­det, der die­se Auf­ga­be über­neh­men wird. Vor­ge­stellt wur­de das Pro­jekt von Wirt­schafts­för­de­rer Flo­ri­an Ernst: „Wir sind über­zeugt davon, dass wir zahl­rei­che Flä­chen im Land­kreis haben, die wir ent­wickeln kön­nen. Dies kön­nen in vie­len Fäl­len bereits genutz­te Flä­chen sein, die durch Umbau­ten einer neu­en Nut­zung zuge­führt wer­den. Dadurch las­sen sich zwei posi­ti­ve Ergeb­nis­se erzie­len: Leer­stand besei­ti­gen und weni­ger Boden ver­sie­geln, was wich­ti­ge Lebens­räu­me für Tie­re und Pflan­zen sichert“, sag­te er und weck­te damit offen­bar gro­ßes Inter­es­se bei allen Betei­lig­ten, das sich aus zahl­rei­chen Nach­fra­gen und posi­ti­ven Kom­men­ta­ren able­sen ließ.

Wie sich sol­che Ideen finan­zie­ren las­sen, zeig­ten Nico­le Back­er vom Amt für länd­li­che Ent­wick­lung, Ulri­ke Mai­er und Chri­stoph Reichl von der Regie­rung von Ober­fran­ken auf. Sie stell­ten die zahl­rei­chen För­der­mög­lich­kei­ten aus den Berei­chen Städ­te­bau­för­de­rung, Dorf­er­neue­rung und Wohn­raum­för­de­rung vor.

Prak­ti­sche Bei­spie­le gab es schließ­lich bei einem Stadt­rund­gang mit Wun­sie­dels Erstem Bür­ger­mei­ster Niko­las Lahov­nik und Stadt­bau­mei­ster Klaus Brun­ner zu sehen, die geför­der­te und in Umset­zung befind­li­che Pro­jek­te vor­stel­len konn­ten. Sta­tio­nen dabei waren das soge­nann­te Ung­laub Are­als, aber eini­ge Gebäu­de am Markt­platz in Wun­sie­del, die umfas­send saniert wur­den oder wer­den. Ein Tag vol­ler wich­ti­ger Impul­se, so der ein­hel­li­ge Tenor der Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer zum Abschluss der Veranstaltung.