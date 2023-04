Ein beson­de­rer musi­ka­li­scher Ohren­schmaus erwar­tet die Besu­che­rin­nen und Besu­cher des Inter­na­tio­na­len Got­tes­dien­stes am 22. April 2023 um 17.00 Uhr in der Bay­reu­ther Stadt­kir­che. Prof. Boz­he­na Kor­chyns­ka und Olha Milo­sta spie­len Wer­ke ukrai­ni­scher Kom­po­ni­sten auf der tra­di­tio­nel­len ukrai­ni­schen Flö­te Sopil­ka. Jut­ta Albus beglei­tet sie an der Orgel. Bereits eine Vier­tel­stun­de vor Beginn stimmt die Band „Ita“ mit Son­ja Rosen­zweig und Mar­tin Ducke mit Lie­dern zum Mit­sin­gen auf den nach­öster­lich gepräg­ten Got­tes­dienst ein.

Das Ver­trau­en auf Got­tes Hil­fe trägt auch durch schwe­re Zei­ten. Von ihren eige­nen Erfah­run­gen damit erzäh­len Pfar­re­rin Ire­ne Mil­den­ber­ger aus Bay­reuth-St. Geor­gen und Pfar­rer Rai­ner Mede­rer aus Hof-Luther­kir­che in den bei­den Kurz­pre­dig­ten auf Eng­lisch und Deutsch unter dem Leit­bild „Gott ist wie ein guter Hirte“.

Regio­nal­bi­schö­fin Doro­thea Grei­ner führt gemein­sam mit Stadt­kir­chen­pfar­rer Car­sten Brall durch die Lit­ur­gie des Abend­mahls­got­tes­dien­stes. Ein gro­ßes Team aus inter­na­tio­na­len Ehren­amt­li­chen betei­ligt sich mit bibli­schen Lesun­gen und Gebe­ten in ver­schie­de­nen Spra­chen. Wer möch­te, kann sich per­sön­lich seg­nen lassen.

Kin­der sind im Got­tes­dienst herz­lich will­kom­men; für sie wird auch eine Betreu­ung mit eige­nem Pro­gramm im Kirch­platz­treff, gleich neben der Stadt­kir­che, angeboten.

Im Anschluss an den Got­tes­dienst sind alle Teil­neh­men­den zu einem lecke­ren Imbiss in der Kir­che ein­ge­la­den, den die Stadt­mis­si­on vor­be­rei­tet hat.

Der Got­tes­dienst kann auch online mit­ge­fei­ert wer­den. Live­stream auf der Web­site der Stadt­kir­chen­ge­mein­de: https://​www​.stadt​kir​che​-bay​reuth​.de/​g​o​t​t​e​s​d​i​e​n​s​t​e​/​g​o​t​t​e​s​d​i​e​n​s​t​e​-​i​m​-​l​i​v​e​s​t​r​e​a​m​-​y​o​u​t​u​be/