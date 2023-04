Zu einem außer­ge­wöhn­li­chen Bene­fiz­kon­zert lädt der Rota­ry Club Bay­reuth Wil­hel­mi­ne e.V in Koope­ra­ti­on mit „MLP PACKT AN“ für Diens­tag, 9. Mai 2023 um 19.30 Uhr ins ZEN­TRUM Bay­reuth ein. Für das Kla­vier­kon­zert konn­te der „Young Stein­way Artist“ und das jun­ge Aus­nah­me­ta­lent Maxi­mi­li­an Schai­rer (Jahr­gang 1997) gewon­nen wer­den. In Bay­reuth prä­sen­tiert er die neue Pro­duk­ti­on von BR-Klas­sik: „GLOA­MING – Fan­ta­sien für Kla­vier“ mit Wer­ken von Beet­ho­ven, Schu­bert und Men­dels­sohn Bar­thol­dy. Auch für ein Künst­ler­ge­spräch steht er zur Ver­fü­gung. Mit dem Kon­zert unter­stützt Rota­ry Clas­sics 2023 Spen­den­pro­jek­te in der Regi­on wie zum Bei­spiel die Aus­stat­tung im Kom­mu­na­len Jugend­zen­trum „KOMM“ Bay­reuth. Ein­tritts­kar­ten – gern mit frei­wil­li­ger Spen­de – sind reser­vier­bar unter www​.mlp​-bay​reuth​.de/​b​e​n​e​f​i​z​k​o​n​z​ert. Auch ein spon­ta­ner Besuch am Abend ist natür­lich mög­lich. Ver­an­stal­tungs­ort ist DAS ZEN­TRUM (Euro­pa­saal), Äuße­re Bad­stra­ße 7a, 95448 Bay­reuth. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter https://​bay​reuth​-wil​hel​mi​ne​.rota​ry​.de