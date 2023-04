Am Mitt­woch, 19. April, fand nach drei Jah­ren Zwangs­pau­se in die­sem Jahr erst­mals wie­der die Mes­se WEI­TER­durch­BIL­DUNG in der Agen­tur für Arbeit Bam­berg statt. Ste­fan Tre­bes, Lei­ter der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg: „Ich freue mich über die gro­ße Reso­nanz. Zahl­rei­che Besu­cher nutz­ten die ein­ma­li­ge Gele­gen­heit, mit Bil­dungs­trä­gern und den Kam­mern der Regio­nen Bam­berg – Forch­heim – Lich­ten­fels per­sön­lich ins Gespräch zu kom­men und sich aus erster Hand über die viel­fäl­ti­gen Aus- und Wei­ter­bil­dungs­an­ge­bo­te zu infor­mie­ren. Jeder war herz­lich will­kom­men, von Berufs­rück­keh­ren­den, über arbeits­los- bzw. arbeits­su­chend gemel­de­ten Kun­den, bis zu Beschäf­tig­ten, die zur lang­fri­sti­gen Siche­rung des Beschäf­ti­gungs­ver­hält­nis­ses oder bes­se­ren Ver­dienst­mög­lich­kei­ten über eine Qua­li­fi­zie­rung bzw. einen Berufs­ab­schluss nach­den­ken. Beson­de­res Inter­es­se zeig­ten sie an dem Vor­trag: Ein Gut­schein für Sie? Wir bezah­len Ihre Wei­ter­bil­dung, Berufs­ab­schluss!? Die Qua­li­fi­zie­rungs­exper­ten der Agen­tur für Arbeit stan­den ihnen im Anschluss zu allen Fra­gen rund um das The­ma Wei­ter­bil­dung kom­pe­tent zur Verfügung.“

Um Fach­kräf­te zu gewin­nen, unter­stützt die Arbeits­agen­tur finan­zi­ell die Aus- und Wei­ter­bil­dung von Quer­ein­stei­gern. Zudem bie­tet das neue Qua­li­fi­zie­rungs­chan­cen­ge­setz Beschäf­tig­ten eine Fül­le an Mög­lich­kei­ten, sich wäh­rend ihres Beschäf­ti­gungs­ver­hält­nis­ses zu qua­li­fi­zie­ren oder zur Fach­kraft aus­bil­den zu lassen.

Wer an die­sem Tag es nicht schaff­te zu kom­men, um sich zu infor­mie­ren, kann ger­ne einen per­sön­li­chen Bera­tungs­ter­min bei einem der Qua­li­fi­zie­rungs­exper­ten der Arbeits­agen­tur ver­ein­ba­ren: Bamberg.​122-​Vermittlung@​arbeitsagentur.​de