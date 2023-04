Um Fra­gen von Bür­gern, Bau­her­ren, Kom­mu­nen oder auch Archi­tek­ten rund um das The­ma „Bar­rie­re­frei­heit“ fach­ge­recht zu beant­wor­ten, bie­tet die „Bera­tungs­stel­le Bar­rie­re­frei­heit“ der Baye­ri­schen Archi­tek­ten­kam­mer in der Leit­stel­le Pfle­ge Hofer Land kosten­lo­se und neu­tra­le Bera­tung, Hil­fe und Ori­en­tie­rung an.

Die The­men der Bera­tung rei­chen von Bau­en und Woh­nen über Mög­lich­kei­ten der Finan­zie­rung bis hin zu Medi­en­ge­stal­tung bzw. Kom­mu­ni­ka­ti­on (leich­te Spra­che) oder Bar­rie­re­frei­heit in der Stadt‑,

Frei‑, und Verkehrsflächenplanung.

Die Bera­tung fin­det im Rah­men eines BERA­TER­TA­GES AM FREI­TAG, DEN 12. MAI 2023 VON 10:00–12:00 UHR, in der Leit­stel­le Pfle­ge, Ber­li­ner Platz 3 in Hof statt. Der frei­be­ruf­li­che Bera­ter Roland Ste­ger ist selbst Archi­tekt und Stadt­pla­ner und betreut die­ses Angebot.

Die Ter­min­ver­ein­ba­rung erfolgt über eine zen­tra­le Koor­di­nie­rungs­stel­le, die­se ist tele­fo­nisch, per Email oder über das Kon­takt­for­mu­lar im Inter­net erreichbar.

Um einen kosten­frei­en Bera­tungs­ter­min in der Leit­stel­le Pfle­ge Hofer Land oder den ande­ren Bera­tungs­stand­or­ten in Ober­fran­ken (Bay­reuth, Lich­ten­fels und Wun­sie­del) wahr­neh­men zu kön­nen wird um vor­he­ri­ge Anmel­dung gebe­ten. Bera­tungs­te­le­fon: 089 / 139880–80 – Web: www​.bera​tungs​stel​le​-bar​rie​re​frei​heit​.de – Email:info@​beratungsstelle-​barrierefreiheit.​de