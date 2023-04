Auf der Jah­res­haupt­ver­samm­lung der Jagd­ge­nos­sen­schaft Bad Steben für das Jagd­jahr 2022/2023 im Hotel Pro­me­na­de wur­de ein Teil der Vor­stand­schaft neu gewählt. Jagd­vor­ste­her Hel­mut Drech­sel gab den Rück­tritt der bis­he­ri­gen Schrift­füh­re­rin Rose­ma­rie Hof­mann aus gesund­heit­li­chen Grün­den bekannt und lob­te ihre lang­jäh­ri­ge akku­ra­te und gewis­sen­haf­te Mit­ar­beit. Bei den Neu­wah­len wur­den ein­stim­mig gewählt: Hans-Peter Die­zel als Schrift­füh­rer, Mar­kus Beck als neu­er Bei­sit­zer und Mar­tin Sei­ler als zwei­ter Kassenprüfer.

Wei­ter­hin wur­den auf Initia­ti­ve von 2. Vor­sit­zen­den Adel­heid Hagen zehn neue „LARS-Wild­ret­ter“ gekauft. Die Gerä­te sol­len am Abend vor einer anste­hen­den Wie­sen­mahd in der Flä­che ver­teilt auf­ge­stellt wer­den. Durch wei­ße und blaue Licht­blit­ze und lau­te Ton­si­gna­le soll eine Reh­geiß ver­an­lasst wer­den ihre Kit­ze weg­zu­füh­ren. So wer­den hof­fent­lich in Zukunft Wild­tier­ver­lu­ste durch die schnel­len Mäh­wer­ke und Trak­to­ren weit­ge­hend ver­mie­den. Bau­ern und Päch­ter von land­wirt­schaft­li­chen Flä­chen in der Bad Stebe­ner Flur kön­nen die­se Gerä­te kosten­frei bei der Jagd­ge­nos­sen­schaft ausleihen.