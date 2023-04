16 Kom­mu­ni­on­kin­der in Gößweinstein

von Tho­mas Weichert

16 Mäd­chen und Buben aus den Pfar­rei­en Göß­wein­stein und Wich­sen­stein zogen fei­er­lich mit ihren Fami­li­en vom Pfarr­haus zur Basi­li­ka um die erste hei­li­ge Kom­mu­ni­on zu emp­fan­gen. Musi­ka­lisch beglei­te­tet wur­den sie vom der Musik­ver­ein Gößweinstein.

Ange­führt wur­de der Zug von den Mini­stran­ten mit dem Kreuz, den Abschluss bil­de­te Pfar­rer Pater Lud­wig Mazur und die musi­ka­li­sche Gestal­tung in der Basi­li­ka lag in den Hän­den von Andre­as Wei­sel an der Orgel. Die moder­nen Lie­der wur­den von Jana Blank (Gitar­re) und Fabi­an Neu­ner (Key­board) gesungen.

Die Lesung mit dem Bericht über die Ein­set­zung der Eucha­ri­stie aus dem Brief des Apo­stels Pau­lus an die Gemein­de in Korinth trug Basti­an Hell­dör­fer als Vater eines Kom­mu­ni­on­kinds vor. Die Rufe zum Kyrie, die Für­bit­ten und Gebe­te zur Berei­tung des Altars und der Gaben spra­chen ver­schie­de­ne Kom­mu­ni­on­kin­der. Medi­ta­ti­ve Gedan­ken zu Jesus, dem Brot des Lebens, kamen schließ­lich noch von Ingrid Lang und Simo­ne Poser.

Zum Abschluss des Fest­got­tes­dien­stes dank­te Pater Lud­wig allen, die zu des­sen fei­er­li­cher Gestal­tung bei­getra­gen hat­ten. Beson­de­rer Dank galt dabei Simo­ne Teich­mann, Ingrid Lang, Nata­lie Poser und Maria Heu­mann, die die Kin­der seit Janu­ar die­ses Jah­res auf die­sen gro­ßen Tag vor­be­rei­tet haben. Der Got­tes­dienst stand unter dem Mot­to „Sehen und Staunen“.