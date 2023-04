Nach­dem wir bei zwei Fir­men ange­fragt hat­ten, war die Freu­de umso grö­ßer, dass auch die Fir­ma iKra­tos uns eine Spen­de zuge­si­chert hat. Dass die ein­hei­mi­sche Fir­ma auch für sozia­les Enga­ge­ment steht, sich in sozia­le Pro­jek­te enga­giert, unter­stützt und hilft, wo sie kann, davon konn­ten wir uns per­sön­lich über­zeu­gen. iKra­tos unter­stützt unse­ren För­der­ver­ein mit einem Sun­Power Pho­to­vol­ta­ik­mo­dul für unse­re Hüt­te, wel­ches bis zu 410 Watt­peak pro­du­zie­ren, und zur Ver­fü­gung stel­len kann. So steht mit nun­mehr zwei Modu­len an der Dienst­hüt­te eigens pro­du­zier­ter Strom zur Ver­fü­gung. Wir bedan­ken uns auf das Herz­lich­ste bei der Fir­ma iKra­tos, dass Sie uns so groß­zü­gig unter­stützt – was nicht selbst­ver­ständ­lich ist.