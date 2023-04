Der VR-Treff in der Game-o-thek trifft sich die­sen Monat am Frei­tag, 28. April 2023, um 16 Uhr, im Unter­ge­schoss des RW21 zum gemein­sa­men Zocken für alle ab zwölf Jah­ren. Zocken am Bild­schirm kann so ziem­lich jede und jeder. Doch so rich­tig in die Spiel­wel­ten ein­tau­chen geht nur mit VR-Bril­len. Des­halb bie­tet die Stadt­bi­blio­thek eine klei­ne Aus­wahl an VR-Bril­len vor Ort in der Game-o-thek zum Testen an. Die Teil­neh­men­den haben die Mög­lich­keit, die Play­sta­ti­on VR mit exklu­si­ven Play Sta­ti­on-Spie­len aus­zu­pro­bie­ren und mit der Ocu­lus Rift S die Gam­ing-PCs zu erproben.

Ganz ohne Kabel kön­nen sie die Ocu­lus Quest testen – die aber auch ger­ne für mehr Erleb­nis­se mit dem PC ver­bun­den wer­den kann. Außer­dem kann man bei den Gam­ing-Events mit dem Bay­reu­ther E‑Sportverein UBT in Kon­takt tre­ten und viel­leicht einen neu­en hei­ßen Tipp aus der Welt der Com­pu­ter­spie­le ergattern.