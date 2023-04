Am Sams­tag, den 22. April müs­sen die Bau­n­a­cher Bas­ket­bal­ler um 20 Uhr das schwe­re Aus­wärts­spiel beim Tabel­len­zwei­ten im Bay­reu­ther Sport­zen­trum bestrei­ten. Für bei­de Teams geht es dabei um sehr viel. Wäh­rend die Gast­ge­ber im Mei­ster­schafts­ren­nen unbe­dingt gewin­nen müs­sen und auf einen Aus­rut­scher von Spit­zen­rei­ter Chem­nitz hof­fen, geht es für die Young Pikes dar­um, im Kampf um den Klas­sen­er­halt wei­te­re Zäh­ler zu sam­meln. Vor allem möch­te man ver­mei­den, auf den direk­ten Abstiegs­platz zu fal­len, auf dem zur­zeit die BG Lit­zen­dorf mit einem Sieg weni­ger liegt. Mit der letz­ten Aus­wärts­be­geg­nung in Bay­reuth wird für den FC Bau­nach der Sai­son­end­spurt in der Regio ein­ge­läu­tet, dann fol­gen noch zwei Heim­spie­le gegen Gotha (29.04.) und Chem­nitz (06.05.).

Chan­cen­los sind die Gäste im Sport­zen­trum kei­nes­falls, wie man im Hin­spiel vor fünf Wochen sehen konn­te, als die Schütz­lin­ge von Gabri­el Strack und Jörg Mau­solf bis zur 35. Minu­te auf 65:64 dran waren, bevor sie am Ende mit 74:82 die Segel strei­chen muss­ten. Vor allem den Bay­reu­ther Tops­corer Jan­nik Jebens (19,5 Punk­te pro Spiel) beka­men die Bau­n­a­cher in der 1. Hälf­te nicht in den Griff, aber auch Drei­er­schüt­ze Flo­ri­an Kämpf (14,5), der häu­fig im Bun­des­li­gaka­der von medi Bay­reuth steht, soll­te man nicht aus den Augen lassen.

Aller­dings ist noch unklar, mit wel­chem Team die jun­gen Hech­te am Sams­tag antre­ten kön­nen, denn bereits am Frei­tag sind eini­ge Spie­ler für Coburg in den Play­offs der ProB im Ein­satz und müs­sen bei einem Erfolg in Vech­ta noch ein­mal am Sonn­tag antre­ten. Da auch die NBBL-Mann­schaft am Sams­tag (15:15 Uhr) das Rück­spiel im Play­off-Vier­tel­fi­na­le gegen Bay­ern Mün­chen zu bestrei­ten hat, muss die Bela­stung gut auf alle Spie­ler ver­teilt werden.

Das eben­falls für Sams­tag ange­setz­te Bay­ern­po­kal­spiel zwi­schen der zwei­ten Mann­schaft des FC Bau­nach und dem TV Lauf wur­de von den Gästen kurz­fri­stig abge­sagt, sodass die Bau­n­a­cher kampf­los in die näch­ste Run­de einziehen.