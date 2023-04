Die Welt der Instru­men­te entdecken

Am Sams­tag, 22. April, laden die Wicken­dor­fer Musi­kan­ten zu einem Tag der offe­nen Tür ein. Pri­mä­res Ziel der Ver­an­stal­tung ist es, Kin­der, Jugend­li­che aber auch Erwach­se­ne für die Musik zu begei­stern, so Vor­sit­zen­der Uwe Tho­ma. „Fin­de dein Instru­ment“ lau­tet daher das Mot­to des Nach­mit­tags. „Natür­lich wür­den wir uns freu­en, wenn der eine oder die ande­re ein Instru­ment in unse­rem Ver­ein fin­det und erlernt“, schiebt Diri­gent Flo­ri­an Beetz nach. So ste­he im Wicken­dor­fer Musik­ver­ein die Freu­de beim Musi­zie­ren im Vor­der­grund und man erle­be auch abseits der Musik Unver­gess­li­ches. Dass akti­ves Musi­zie­ren die sprach­li­che Ent­wick­lung sowie die sozia­le Kom­pe­tenz för­dert und die Auf­merk­sam­keit ver­bes­sert, sei belegt, so Beetz. Eben­so kann man Blas­mu­sik gemein­sam mit Freun­den machen. Daher wer­den die jun­gen Nach­wuchs­mu­si­ker, die sich momen­tan in Aus­bil­dung befin­den, auch drei Stücke präsentieren.

Ab 16:30 Uhr probt dann die Stamm­ka­pel­le, bei der auch Zuhö­rer will­kom­men sind. Zuvor kön­nen ab 14:00 Uhr alle Inter­es­sier­ten bei Kaf­fee und Kuchen Instru­men­te aus­pro­bie­ren, zuhö­ren und mit­ma­chen. Über die Aus­bil­dung und mög­li­che Zuschüs­se wird eben­falls infor­miert. „Auch wer­den wir eine Bastel­ecke ein­rich­ten, in der man Instru­men­te selbst bau­en kann“, ver­rät Tho­ma. Ver­eins­füh­rung, Diri­gent und alle Musi­ke­rin­nen und Musi­ker freu­en sich auf regen Zuspruch und hof­fen, dass vie­le ihr Instru­ment beim ört­li­chen Musik­ver­ein finden.