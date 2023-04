Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg: Ring­vor­le­sun­gen und Antritts­vor­le­sun­gen star­ten in der kom­men­den Woche

Ring­vor­le­sung „Hein­rich II. – Herr­schaft, Hand­schrif­ten und Hei­lig­keit im Mittelalter“

Mon­tag, 24. April 2023, 20.00 Uhr An der Uni­ver­si­tät 2, Raum 00.25, 96047 Bamberg

Im Jahr 2024 jährt sich der Tod Kai­ser Hein­richs II. zum 1000. Male. Das Zen­trum für Mit­tel­al­ter­stu­di­en (ZeMas) orga­ni­siert in Vor­be­rei­tung die­ses Mill­en­ni­ums eine Ring­vor­le­sung mit dem Titel: „Hein­rich II. – Herr­schaft, Hand­schrif­ten und Hei­lig­keit im Mit­tel­al­ter“. Expert*innen wer­den aktu­el­le For­schungs­er­geb­nis­se prä­sen­tie­ren und dabei die Grün­dungs­zeit des Bis­tums Bam­berg eben­so wie die spä­te­re Rezep­ti­on von Hein­rich und Kuni­gun­de näher betrach­ten. Die Ring­vor­le­sung fin­det in die­sem Som­mer­se­me­ster immer mon­tags um 20 Uhr statt. Den ersten Vor­trag hält der Histo­ri­ker Prof. Dr. Hen­ry Mayr-Har­ting (Uni­ver­si­ty of Oxford, Eng­land) am Mon­tag, 24. April 2023, zum The­ma: „Hein­rich II.: Kunst, Poli­tik und Bamberg“

Mehr Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​z​e​m​as/

Archäo­lo­gi­sches Kol­lo­qui­um startet

Diens­tag, 25. April 2023, 19.15 Uhr Am Kra­nen 12, Raum 02.18 , 96047 Bamberg

Wer sich für Geschich­te und außer­ge­wöhn­li­che Fun­de inter­es­siert, ist beim Archäo­lo­gi­schen Kol­lo­qui­um genau rich­tig: An der Uni­ver­si­tät Bam­berg stel­len in die­sem Jahr For­schen­de aus ganz Deutsch­land, Bel­gi­en und Costa Rica aktu­el­le For­schungs­er­geb­nis­se aus der Archäo­lo­gie, den Denk­mal­wis­sen­schaf­ten oder der Kunst­ge­schich­te vor. Die kosten­freie Ver­an­stal­tungs­rei­he wird vom Insti­tut für Archäo­lo­gi­sche Wis­sen­schaf­ten, Denk­mal­wis­sen­schaf­ten und Kunst­ge­schich­te aus­ge­rich­tet und fin­det in die­sem Som­mer­se­me­ster immer diens­tags um 19.15 Uhr statt.

Den ersten Vor­trag hält der Archäo­lo­ge Prof. Dr. Frank Ver­meu­len (Ghent Uni­ver­si­ty, Bel­gi­en) am Diens­tag, 25. April 2023, zum The­ma: „Inte­gra­ted Urban Sur­vey on Roman Towns in Italy“

Mehr Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​u​n​i​v​e​r​s​i​t​a​e​t​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​/​v​o​r​t​r​a​g​s​r​e​i​h​en/

Kann das Rech­nungs­we­sen hel­fen, die Welt zu ret­ten? – Antritts­vor­le­sung von Prof. Dr. Frank Schiemann

Mitt­woch, 26. April 2023, 19.00 Uhr Feld­kir­chen­stra­ße 21, Hör­saal F21/01.37, 96052 Bamberg

Bei Antritts­vor­le­sun­gen stel­len Professor*innen der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät ihre The­men­be­rei­che vor. Am Mitt­woch, 26. April 2023, wird Prof. Dr. Frank Schie­mann, Lei­ter des Lehr­stuhls für Betriebs­wirt­schafts­leh­re, ins­be­son­de­re Con­trol­ling, refe­rie­ren zu: „Kann das Rech­nungs­we­sen hel­fen, die Welt zu ret­ten? Mög­lich­kei­ten und Gren­zen unter­neh­me­ri­scher Nach­hal­tig­keits­be­richt­erstat­tung.“ Der Ein­tritt ist kosten­los. Im Anschluss lädt Frank Schie­mann herz­lich zu einem Emp­fang im Foy­er ein.

Mehr Infor­ma­tio­nen unter: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​u​n​i​v​e​r​s​i​t​a​e​t​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​/​a​n​t​r​i​t​t​-​a​b​s​c​h​i​ed/

Impuls­vor­trä­ge zu: „Syste­mi­schen Risi­ken und sozio-öko­no­mi­scher Resilienz”

Don­ners­tag, 27. April 2023, 17.00 Uhr An der Uni­ver­si­tät 7, Raum 01.05, 96047 Bamberg

Coro­na-Pan­de­mie, inter­na­tio­na­le Kon­flik­te, Finanz- und Wirt­schafts­kri­se: Regie­rung und Gesell­schaft sind einer Viel­falt von Her­aus­for­de­run­gen aus­ge­setzt. Doch: Wie sind das Wirt­schafts­sy­stem und die deut­sche Gesell­schaft für sol­che Her­aus­for­de­run­gen gewapp­net? Wie könn­te man eine Poli­tik gestal­ten, die auf eine höhe­re Resi­li­enz zielt? Die­se Fra­gen dis­ku­tie­ren die bekann­te Öko­no­min Prof. Dr. Dr. Isa­bel­la Maria Weber und die Öko­no­men Prof. Dr. Seba­sti­an Dul­li­en sowie Prof. Dr. Tho­mas Lux am Don­ners­tag, 27. April 2023, an der Uni­ver­si­tät Bamberg.

Die Ver­an­stal­tung fin­det im Rah­men des fest­li­chen Auf­takts zum Pro­mo­ti­ons­kol­leg „Beschränk­te Ratio­na­li­tät, Hete­ro­ge­ni­tät und Netz­werk­ef­fek­te“, das durch die Hans-Böck­ler-Stif­tung geför­dert wird, statt.

Mehr Infor­ma­tio­nen unter: https://​blog​.uni​-bam​berg​.de/​c​a​m​p​u​s​/​2​0​2​3​/​p​r​o​m​o​t​i​o​n​s​k​o​l​l​e​g​-​b​r​hn/