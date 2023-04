Die Stadt Bay­reuth ist im ver­gan­ge­nen Jahr in ihrer Arbeit erneut durch groß­zü­gi­ge Spen­der und Spen­de­rin­nen unter­stützt wor­den. Geld- und Sach­spen­den in Höhe von 209.709 Euro sowie wei­te­re 9.068 Euro aus Spon­so­ring sind der Stadt 2022 zuge­flos­sen. Hin­ter die­sen Zah­len ste­hen über 80 Ein­zel­per­so­nen, Unter­neh­men sowie sozia­le und kari­ta­ti­ve Initia­ti­ven, die mit ihrem Bei­trag unter­schied­lich­ste Ein­zel­pro­jek­te unter­stützt haben – von För­der­pro­jek­ten im Bereich der städ­ti­schen Senio­ren­ar­beit, der Schu­len der Kul­tur bis hin zur Arbeit in den städ­ti­schen Kin­der­ta­ges­stät­ten oder der Baum­pfle­ge des Stadtgartenamtes.