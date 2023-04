Gei­gen­klän­ge sind in Haus Mar­teau in Lich­ten­berg ja eher die Regel als die Aus­nah­me. Im April aller­dings wird die Künst­ler­vil­la fast Tag und Nacht zu einem klin­gen­den Haus: Schwer­punkt aller Ver­an­stal­tun­gen in die­sem Monat in Haus Mar­teau ist der 8. Inter­na­tio­na­le Vio­lin­wett­be­werb Hen­ri Mar­teau, der am 23. April offi­zi­ell beginnt. Doch auch die Teil­neh­men­den der Mei­ster­kur­se laden zu Abschluss­kon­zer­ten in den spek­ta­ku­lä­ren Kon­zert­saal „unter Tage“ ein.

Den Vio­lin- Mei­ster­kurs von Prof. Chri­sti­an Alten­bur­ger besu­chen jun­ge Musi­ke­rin­nen und Musi­ker aus Deutsch­land, Öster­reich und Litau­en. Am Don­ners­tag, 20. April prä­sen­tie­ren sie um 18 Uhr im Kon­zert­saal von Haus Mar­teau den künst­le­ri­schen Ertrag der inten­si­ven Kurs­wo­che mit dem renom­mier­ten öster­rei­chi­schen Geigenprofessor.

Im Anschluss dar­an beginnt in der Künst­ler­vil­la ein musi­ka­li­sches Groß­ereig­nis, der 8. Inter­na­tio­na­le Vio­lin­wett­be­werb Hen­ri Mar­teau. „Unser Vio­lin­wett­be­werb ist ein Höhe­punkt im musi­ka­li­schen Leben Ober­fran­kens. Wo sonst kann man her­aus­ra­gen­de Vio­li­ni­sten im Ambi­en­te der Jahr­hun­dert­wen­de, im Haus eines einst welt­be­rühm­ten Gei­gen­vir­tuo­sen erle­ben?“, macht Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm das beson­de­re Flair des Wett­be­werbs deut­lich. In der Vil­la an der Loben­stei­ner Stra­ße leb­te von 1913 an der damals welt­be­rühm­te Gei­ger Hen­ri Mar­teau. Das Inte­ri­eur der Vil­la ist zu gro­ßen Tei­len erhal­ten und ver­an­schau­licht Besu­che­rin­nen und Besu­chern, wie ein groß­bür­ger­li­ches Leben zu die­ser Zeit aussah.

Die Teil­neh­men­den des Wett­be­werbs kom­men aus Japan, Chi­na, Tai­wan und den USA und aus ganz Euro­pa, ins­ge­samt sind es 112 Vio­li­ni­stin­nen und Vio­li­ni­sten aus 27 Län­dern, die sich dem kri­ti­schen Ohr der neun­köp­fi­gen Jury stellen.

Vom Diens­tag, 25. April bis zum 28. April fin­den in Haus Mar­teau in Lich­ten­berg die Wer­tungs­run­den sowie das Semi­fi­na­le statt (ca. 9 Uhr 30 bis 19 Uhr). Die­se Wer­tungs­run­den sind öffent­lich und kön­nen bei frei­em Ein­tritt besucht wer­den, der Platz in der Vil­la ist aller­dings begrenzt.

Abschluss­kon­zert des Mei­ster­kur­ses für Vio­li­ne mit dem Mei­ster­kurs von Prof. Chri­sti­an Altenburger

Don­ners­tag, 20. April 2023 um 18 Uhr im Kon­zert­saal von Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Str. 4, 95192 Lichtenberg

Am Kla­vier beglei­tet Aki Maeda.

Kar­ten gibt es zum Preis von 10 Euro, ermä­ßigt 5 Euro (Schü­ler, Stu­den­ten und Schwer­be­hin­der­te). Eine ver­bind­li­che tele­fo­ni­sche Kar­ten­re­ser­vie­rung unter 0921 604‑1608 ist erfor­der­lich (Montag–Donnerstag 7–15, Frei­tag 7–12 Uhr).

Reser­vie­rungs­an­fra­gen auch unter info@​haus-​marteau.​de

Abend­kas­se am Kon­zert­tag ab 16 Uhr unter 09288 6495. Freie Platzwahl.

Bei Nicht­ab­ho­lung wer­den reser­vier­te Kar­ten zuzüg­lich Bear­bei­tungs­ge­bühr in Rech­nung gestellt.

Wer­tungs­run­den des 8. Inter­na­tio­na­len Vio­lin­wett­be­werbs Hen­ri Marteau

23. April bis 28. April in Haus Marteau

Genaue Zei­ten unter www​.vio​lin​wett​be​werb​-mar​teau​.de