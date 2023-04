Am kom­men­den Sams­tag, 22.04.2023, und am Sonn­tag, 23.04.2023, fin­det zum 20. Mal die Kulm­ba­cher Motor­rad­stern­fahrt statt. Auf­grund der gro­ßen Teil­neh­mer­zahl sind hier umfang­rei­che Absper­run­gen und ver­kehrs­re­geln­de Maß­nah­men erforderlich.

Die Motor­rad­fah­rer wer­den am Sonn­tag über die B 85 und die B 289 zur Abfahrt Kau­ern­burg gelei­tet. Über die Hofer Stra­ße und die Blaich geht es in die Albert-Ruck­de­schel-Stra­ße zum zen­tra­len Treff­punkt der Biker für den Kor­so. Anläss­lich des Kor­sos wer­den die betrof­fe­nen Stra­ßen der Innen­stadt in der Zeit von ca. 11.45 Uhr bis ca. 13.15 Uhr für den Ver­kehr gesperrt.

Ab 12.00 Uhr wird sich der Kon­voi mit Poli­zei­be­glei­tung in Rich­tung Innen­stadt in Bewe­gung set­zen. Die Rou­te führt über die Albert-Ruck­de­schel-Stra­ße, Rei­chel­stra­ße, EKU-Stra­ße, Hans-Hacker-Stra­ße, Hein­rich-von-Ste­phan-Stra­ße, Kro­na­cher Stra­ße, Sut­te, Weber­gas­se, Klo­ster­gas­se, Buch­bin­der­gas­se, Markt­platz, Spi­tal­gas­se, Sut­te, Hein­rich-von-Ste­phan-Stra­ße, Hans-Hacker-Stra­ße in die Har­den­berg­stra­ße zum Gelän­de der Kulm­ba­cher Braue­rei in der Lich­ten­fel­ser Straße.

Am Sams­tag, den 22.04.2023 und Sonn­tag, den 23.04.2023 fin­den auf dem Gelän­de der Kulm­ba­cher Braue­rei, Lich­ten­fel­ser Stra­ße 9, Rah­men­ver­an­stal­tun­gen zur Motor­rad­stern­fahrt sowie ein Open-Air-Kon­zert statt.

Die Lich­ten­fel­ser Stra­ße ist daher am gesam­ten Wochen­en­de voll­stän­dig gesperrt. Beschrän­kun­gen gibt es in der Har­den­berg­stra­ße, der Goe­the­stra­ße sowie der Georg-Hagen-Stra­ße. Die Park­plät­ze im Umfeld des Ver­an­stal­tungs­ge­län­des wer­den für die Motor­rä­der reser­viert. In der Zeit, in der sich der Motor­rad­kor­so durch die Innen­stadt bewegt, wird die Zufahrt über den Kres­sen­stein in Rich­tung Innen­stadt gesperrt.

Orts­kun­di­ge Ver­kehrs­teil­neh­mer wer­den gebe­ten, die­sen Bereich weit­räu­mig zu umfah­ren, da mit län­ge­ren War­te­zei­ten, ins­be­son­de­re in den Mit­tags­stun­den, gerech­net wer­den muss.

Die Bevöl­ke­rung wird um Ver­ständ­nis gebeten.