Glau­ber: „Gesel­li­ges Ver­gnü­gen für Fami­lie und Freunde“

Mit dem Früh­lings­an­fang star­tet auch im Frei­staat die Grill­sai­son. Bay­erns Ver­brau­cher­schutz­mi­ni­ster Thor­sten Glau­ber (FREI­HE WÄH­LER, Pinz­berg) beton­te dazu heu­te in Forch­heim: „Die Grill­sai­son soll Spaß machen und sicher sein. Gril­len ist in der Som­mer­zeit ein belieb­tes und gesel­li­ges Ver­gnü­gen im Frei­en für Fami­lie und Freun­de. Doch dabei ist auch Vor­sicht gebo­ten. Gril­len kann gefähr­lich sein. Jedes Jahr pas­sie­ren in Deutsch­land bis zu 4.000 Grill­un­fäl­le. Jeder zehn­te Unfall endet mit schwe­ren und schwer­sten Ver­bren­nun­gen. Hin­ter jeder die­ser Zah­len steckt ein Ein­zel­schick­sal. Mit den rich­ti­gen Vor­sichts­maß­nah­men las­sen sich Unfäl­le ver­hin­dern.“ So beginnt das siche­re Gril­len schon bei der Wahl des Grills. Hier steht das GS-Zei­chen für geprüf­te Sicher­heit. Auch soll­te der Grill in jedem Fall auf festem Unter­grund stehen.

Außer­dem soll­ten spe­zi­el­le und geprüf­te Grill­an­zün­der ver­wen­det wer­den, auf kei­nen Fall Spi­ri­tus, Ben­zin oder ähn­li­che Brand­be­schleu­ni­ger. Emp­foh­len wer­den Grill­an­zün­der in fester Form, die eine soge­nann­te Regi­strier­num­mer auf­wei­sen. Flüs­si­ge Anzünd­hil­fen soll­ten über eine Dosier­hil­fe und einen kin­der­si­che­ren Ver­schluss ver­fü­gen. Zudem soll­te der Grill nie unbe­auf­sich­tigt sein. Wer einen Gas­grill ver­wen­det, soll­te bereits beim Trans­port der Gas­fla­sche eini­ge Sicher­heits­hin­wei­se beach­ten. Schwe­re Gas­fla­schen wer­den am besten mög­lichst tief im Kof­fer­raum ver­staut – also dicht hin­ter der Rück­bank. Außer­dem soll­te die Gas­fla­sche nie­mals ohne Schutz­kap­pe über dem Ven­til trans­por­tiert werden.

Wei­te­re Tipps und Infor­ma­tio­nen gibt es im Ver­brau­cher­por­tal Bay­ern unter: https://​www​.vis​.bay​ern​.de/​p​r​o​d​u​k​t​e​_​e​n​e​r​g​i​e​/​p​r​a​e​v​e​n​t​i​o​n​/​g​r​i​l​l​_​g​r​i​l​l​e​n​.​htm