Start-Ziel-Sieg in Frankfurt

Die schwar­ze Serie von medi bay­reuth in frem­den Hal­len ist been­det. Am 30. Spiel­tag in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga lan­de­te die Mann­schaft von Head Coach Mla­den Dri­jen­cic den ersten Aus­wärts­sieg der Sai­son und been­de­te damit auch die sai­son­über­grei­fen­de Durst­strecke von 431 Tagen ohne BBL-Erfolgs­er­leb­nis auf geg­ne­ri­schem Parkett.

Vor 4.530 Zuschau­ern in der Frank­fur­ter Süwag Ener­gie ARE­NA sieg­te medi bay­reuth am Sonn­tag­nach­mit­tag bei den FRA­PORT SKY­LI­NERS mit 113:107 (55:36) und hol­te so den sech­sten Sai­son­sieg. Über­ra­gen­de Akteu­re auf Sei­ten von medi waren Ahmed Hill und Otis Living­ston II, die gemein­sam 67 aller medi Punk­te erziel­ten und jeweils eine neue per­sön­li­che BBL-Best­lei­stung (Hill 37, Living­ston II 30) aufstellten.