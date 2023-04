Je ein Baum für den Land­rat sowie jede Kreis­rä­tin und jeden Kreisrat

Bäu­me pflan­zen und Kli­ma ret­ten: Land­kreis Lich­ten­fels betei­ligt sich an der Akti­on „50.000 Bäu­me für Ober­fran­ken“ der ober­frän­ki­schen Radio­sen­der sowie der fit4future foun­da­ti­on Ger­ma­ny und über­nimmt 51 Baumpatenschaften

„Unse­ren Wäl­dern geht es auf­grund der trocke­nen Som­mer in den ver­gan­ge­nen Jah­ren gar nicht gut. Doch Bäu­me sind äußerst wich­tig für unser Kli­ma, sie bin­den näm­lich CO2 und pro­du­zie­ren Sau­er­stoff. Des­we­gen kön­nen wir nicht genug davon haben“, unter­streicht Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner. „Als Land­kreis unter­stüt­zen wir des­halb sehr ger­ne die bei­spiel­haf­te Akti­on, 50.000 Bäu­me für Ober­fran­ken‘ von Radio Euro­herz und des­sen ober­frän­ki­schen Part­ner­sen­dern (Radio Bam­berg, Radio Eins, Radio Main­wel­le und Radio Plas­sen­burg) sowie der fit4future foun­da­ti­on Ger­ma­ny“, so der Landrat.

Der Land­kreis Lich­ten­fels betei­ligt sich an der gro­ßen Akti­on für die Wäl­der in Ober­fran­ken und spen­det für jede Kreis­rä­tin und jeden Kreis­rat sowie den Land­rat je fünf Euro für die Pflan­zung von Bäu­men. Sum­ma sum­ma­rum macht das umge­rech­net 51 Bäu­me, die im Sen­de­ge­biet von Radio Eins im Land­kreis Lich­ten­fels gepflanzt wer­den. Eine ent­spre­chen­de Urkun­de für sei­ne Baum­pa­ten­schaft hat der Land­kreis inzwi­schen erhalten.

Bei der Akti­on der fünf ober­frän­ki­schen Radio­sen­der unter dem Mot­to „50.000 Bäu­me für Ober­fran­ken: klicken – pflan­zen – Kli­ma ret­ten!“ wer­den Baum­pa­ten gesucht. Für eine Spen­de von fünf Euro wird ein Setz­ling gepflanzt und gepflegt – direkt im Sen­de­ge­biet des jewei­li­gen Sen­ders, im Fall von Radio Eins also im Raum Lich­ten­fels. Schirm­her­rin der Akti­on ist die Baye­ri­sche Land­wirt­schafts­mi­ni­ste­rin, Michae­la Kani­ber. Die Koi­n­or-Horst- Mül­ler-Stif­tung ist als Pla­ti­num Part­ner mit dabei.

„Das Pro­jekt ist bei­spiel­ge­bend – ins­be­son­de­re auch des­halb, weil nicht nur hei­mi­sche Baum­ar­ten gepflanzt wer­den, son­dern auch weil sie eben nicht nur gepflanzt, son­dern auch wei­ter­hin gepflegt wer­den“, fin­det Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner. „Gera­de im Land­kreis Lich­ten­fels haben die Wäl­der in den ver­gan­ge­nen Jah­ren sehr durch die Trocken­heit und durch Schäd­lings­be­fall gelit­ten. Eine Neu­pflan­zung ist da wich­tig und rich­tig. Mit unse­rem Bei­trag möch­ten wir auch gleich­zei­tig Zei­chen setzen.“

Die Kli­ma­schutz­be­auf­trag­te des Land­krei­ses Lich­ten­fels, Anika Lei­mei­ster, unter­streicht: „Der Wald­um­bau und das Pflan­zen kli­ma­re­si­li­en­ter Baum­ar­ten ist ein wich­ti­ger Schritt, um unse­re bestehen­den Wäl­der an das sich ver­än­dern­de Kli­ma anzu­pas­sen und damit zu schüt­zen und zu erhal­ten. Zudem die­nen Wäl­der und deren Böden als natür­li­che CO2 Spei­cher. Sie sind also ein wich­ti­ger Bau­stein zur Errei­chung der Kli­ma­zie­le. Ich freue mich, dass „50 000 Bäu­me für Ober­fran­ken – klicken – pflan­zen – Kli­ma ret­ten!“ sich dem annimmt und einem die Mög­lich­keit bie­tet, selbst mit­zu­wir­ken. Wich­tig ist, dass man eine sol­che Akti­on nicht als Frei­fahrt­schein für den Aus­stoß von CO2-Emis­sio­nen ansieht. Dem­nach muss wei­ter­hin ein Schlüs­sel­aspekt die Ver­mei­dung von CO2 Emis­sio­nen sein, zum Bei­spiel durch den Umstieg auf erneu­er­ba­re Ener­gien und höhe­re Ener­gie­ef­fi­zi­enz, die Nut­zung des Öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehrs (ÖPNV) usw.“

Über das Pro­jekt infor­miert fit4future Ober­fran­ken (fit4future Wald Ober­fran­ken : fit4future natur (fit4​fu​ture​-natur​.de) auf sei­ner Home­page: fit4future Wald Ober­fran­ken : fit4future natur (fit4​fu​ture​-natur​.de)„Gepflanzt wird ein Misch­wald aus kli­ma­re­si­li­en­ten Baum­ar­ten. Dabei han­delt es sich um hei­mi­sche Baum­ar­ten (Eichen, Buchen, Weiß­tan­nen und Dou­gla­si­en), aber auch um sol­che Arten aus benach­bar­ten Regio­nen Euro­pas oder ande­rer Kon­ti­nen­te. Durch die Akti­on wird der akti­ve Auf­bau viel­fäl­ti­ger und wider­stands­fä­hi­ger Wäl­der, die fit für den Kli­ma­wan­del sind, unterstützt.

Die Forst­leu­te sor­gen dafür, dass in den ersten Jah­ren nach der Pflan­zung die jun­gen Bäu­me nicht von stark wach­sen­der Begleit­ve­ge­ta­ti­on unter­drückt wer­den. Sie wer­den mit einem Ver­biss-Schutz ver­se­hen und ihre Pfle­ge wird über min­de­stens drei Jah­re sicher­ge­stellt. Bei beson­ders trocke­ner und hei­ßer Wit­te­rung kann es, beson­ders in den Jah­ren nach der Pflan­zung, zum Abster­ben ein­zel­ner Bäu­me kom­men. Sobald nen­nens­wer­te Antei­le der Setz­lin­ge betrof­fen sind, wer­den die­se in der fol­gen­den Pflanz­sai­son ersetzt. Sobald die ersten kri­ti­schen Jah­re über­stan­den sind, wer­den die neu geschaf­fe­nen Kli­ma­wäl­der behut­sam und nach­hal­tig gepflegt.

Die neu­en Wäl­der kön­nen bereits nach kur­zer Zeit vie­le wich­ti­ge Funk­tio­nen kom­ple­xer und lang­le­bi­ger Wald­öko­sy­ste­me über­neh­men. Die Wur­zeln hal­ten den Boden fest und schüt­zen ihn vor Ero­si­on. Über die Solar­kol­lek­to­ren der Bäu­me, die Blät­ter, wird das kli­ma­schäd­li­che Koh­len­stoff­di­oxid der Atmo­sphä­re ent­zo­gen und über­le­bens­wich­ti­ger Sau­er­stoff pro­du­ziert. Zudem wird neu­er Lebens­raum für vie­le Tier- und Pflan­zen­ar­ten geschaf­fen und lang­fri­stig erhal­ten. Für uns Men­schen bie­tet der Wald einen Ort zum Ent­span­nen oder Sport trei­ben. Nicht zuletzt wird in die­sen Wäl­dern im Lau­fe vie­ler Jahr­zehn­te auch der nach­wach­sen­de Roh­stoff Holz gewon­nen. Die Forst­leu­te sor­gen daher für einen Aus­gleich aller Waldfacetten.“

Bis zum 19. April 2023, 12 Uhr, wur­den laut der Kar­te auf der Home­page von Radio Euro­herz 41.540 Baum­pa­ten­schaf­ten über­nom­men: Dabei wur­den für das Sen­de­ge­biet von Radio Eins mit den Land­krei­sen Lich­ten­fels, Coburg, Kro­nach bis dato 15.471 gespen­det. Das sind mit Abstand die mei­sten. Für das Sen­de­ge­biet von Radio Bam­berg (Land­krei­se Bamberg/​Forchheim) wur­den bis zum 19. April 8.2683 Bäu­me gestif­tet, für das Sen­de­ge­biet von Radio Plas­sen­burg (Land­kreis Kulm­bach) 6.291, für das Sen­de­ge­biet von Radio Main­wel­le 4.832 (Regi­on Bay­reuth) und für das Sen­de­ge­biet von Radio Euro­herz (Regi­on Hof, Wun­sie­del, Vogt­land­kreis 6.678.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter

50 000 Bäu­me für Ober­fran­ken: klicken – pflan­zen – Kli­ma ret­ten! | Radio Euroherz

fit4future Wald Ober­fran­ken : fit4future natur (fit4​fu​ture​-natur​.de)