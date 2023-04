Schwung­vol­ler Sai­son­auf­takt in Wiesau

Die Wer­fer der Trai­nings­ge­mein­schaft der Rasen­kraft­sport­ler des TSV Stadt­stein­ach und der Leicht­ath­le­ten des UAC Kulm­bach hat­ten zwar die Bela­stun­gen eines neun­tä­gi­gen Trai­nings­la­gers im unga­ri­schen Szom­ba­the­ly noch ein wenig in den Kno­chen, doch nut­zen eini­ge Talen­te beim tra­di­tio­nel­len Früh­jahrs-Wer­fer­tag das lang ersehn­te schö­ne Wet­ter um mit ordent­li­chen Lei­stun­gen die Sai­son zu eröffnen.

So ver­bes­ser­te der 16jährige Mat­ti Hum­mel in der Alters­klas­se U18 mit dem 5kg-Ham­mer sein Ergeb­nis von den baye­ri­schen Win­ter­wurf­mei­ster­schaf­ten im Febru­ar in München(52,30 Meter) um über sie­ben Meter. Er kratz­te dabei mit 59,56 Metern an der 60-Meter-Mar­ke und deu­te­te an, dass er in die­sem Jahr sicher noch eini­ges zule­gen kann. Mit sei­nem neu­en Haus­re­kord liegt er in der aktu­el­len deut­schen Rang­li­ste sei­nes Alters­klas­se zunächst auf Rang sechs.

Für Linus Lie­ben­wald galt es in den letz­ten zwei Mona­ten sich Schritt für Schritt von gesund­heit­li­chen Rück­schlä­gen ver­bun­den mit erheb­li­chem Gewicht­ver­lust zu erho­len. 53,03 Meter in der Klas­se U20 mit dem 6kg-Ham­mer bei den baye­ri­schen Win­ter­wurf­mei­ster­schaf­ten, dann 56,44 Meter bei den deut­schen Win­ter-Titel­kämp­fen in Hal­le folg­ten nun schö­ne 60,48 Meter in Wies­au. Linus kämpf­te sich damit in der deut­schen Rang­li­ste auf Rang vier vor und hat­te die Genug­tu­ung, dass er auf einem guten, kon­ti­nier­li­chen Weg mit sei­nem sport­li­chen Auf­bau ist.

In der weib­li­chen U20-Klas­se woll­te auch Linus‘ Zwil­lings­schwe­ster Leo­nie zei­gen, dass sie mit höhe­rem Poten­ti­al aus dem Win­ter­trai­ning in die Som­mer­sai­son star­ten konn­te. Mit 50,88, 50,96 und 50,78 Metern warf sie sich zunächst mit dem 4kg-Gerät in die Nähe ihrer bis­he­ri­gen Best­mar­ke von 52,20 Metern her­an, bevor ihr Ham­mer dann mit 53,90 und 54,53 Metern deut­lich über die alte Mar­ke flog. Mit ihrem neu­em Haus­re­kord reih­te sich auch Leo­nie auf dem vier­ten Platz unter Deutsch­lands besten Talen­ten ein.

Im Vierkampf(Kugel, Dis­kus, Speer, Ham­mer) star­te­te der 13jährige Kai Kono­packi in der Alters­klas­se M14, wo er mit 1809 Punk­ten, wie im Diskus-(24,36 Meter) und im Ham­mer­wurf klar die Nase vorn hat­te. Mit sei­nen 41,56 Metern(4kg-Hammer) über­traf Kai die BLV-Lan­des­ka­der-Norm von 40 Metern und liegt mit sei­ner Lei­stung in der aktu­el­len deut­schen Besten­li­ste auf Platz drei.

Schließ­lich mach­te noch ein ganz jun­ges Talent in Wies­au auf sich auf­merk­sam. Die knapp 10jährige Vale­rie Hacker ver­blüff­te außer Kon­kur­renz in der AK 12 Kampf­rich­ter und Mit­strei­te­rin­nen, als sie mit sehr ansehn­li­chen drei Dre­hun­gen den 2kg-Ham­mer auf 27,66 Meter schleu­der­te und damit sie­ben Meter vor der zwei Jah­re älte­ren Kon­kur­renz lag.