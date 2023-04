Um die kunst­vol­le Abbil­dung von Archi­tek­tur dreht sich die aktu­el­le Foto-Aus­stel­lung des Ecken­ta­ler Foto­clubs am Wochen­en­de 22./23. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr, in der Georg-Hänf­ling-Hal­le Eschen­au, Pfarr­gar­ten 1, in 90542 Eckental.

Sie zeigt beson­de­re archi­tek­to­ni­sche Wer­ke in ihren ver­schie­den­sten Facet­ten: Gesamt­auf­nah­men, ein­ge­bet­tet in ihre Umge­bung, außer­ge­wöhn­li­che Blick­win­kel, ver­steck­te Details. Über­all sind die begei­ster­ten Foto­gra­fin­nen und Foto­gra­fen des Foto­clubs auf loh­nen­de Objek­te gesto­ßen: Histo­ri­sche Stät­ten, sakra­le Bau­wer­ke, Vil­len, deren Fas­sa­den den Betrach­ter in Stau­nen ver­set­zen, beson­de­re archi­tek­to­ni­sche „Per­len“. In gekonn­ter Aus­ar­bei­tung und sorg­fäl­tig gerahmt wer­den die groß­for­ma­ti­gen Farb- und Schwarz-Weiß-Fotos vor­ge­stellt. Ergänzt wird die Aus­stel­lung durch eine Mul­ti­me­dia­schau, in der sich die Foto­gra­fin­nen und Foto­gra­fen mit ihren Spe­zi­al­ge­bie­ten auf einer Groß­lein­wand prä­sen­tie­ren. Anläss­lich der Aus­stel­lung erscheint auch ein Kata­log mit den aktu­el­len Foto­gra­fien. Der Ein­tritt ist frei.

www​.foto​club​-ecken​tal​.de

nähe­re Informationen

Foto-Aus­stel­lung Architektur

VHS-Foto­club Eckental

Samstag/​Sonntag, 22./23. April 2023, jeweils 10 – 18 Uhr

Georg-Hänf­ling-Hal­le Eschen­au, Pfarr­gar­ten 1, 90542 Eckental

Ein­tritt frei