Eine För­de­rung in Höhe von 88.200 Euro erhält die Stadt Bay­reuth aus dem Kul­tur­fonds Bay­ern 2023 für den Neu­bau des Stadt­ar­chivs Bay­reuth und die Sanie­rung der Leers’schen Vil­la. „Damit kann die Maß­nah­me fort­ge­setzt wer­den“, freut sich die Bay­reu­ther Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Gud­run Bren­del-Fischer. „Das Geld fließt in die För­de­rung der archiv­spe­zi­fi­schen Auf­wen­dun­gen“. Der Haus­halts­aus­schuss hat heu­te mit den Stim­men der CSU-Frak­ti­on ent­schie­den, dass in die­sem Jahr 5,7 Mio. Euro aus­be­zahlt wer­den. Ins­ge­samt wer­den 114 Pro­jek­te aus ganz Bay­ern geför­dert. Sowohl neue Pro­jek­te als auch Fort­set­zungs­maß­nah­men wer­den dabei berück­sich­tigt. Die För­der­mit­tel kom­men Künst­ler­ver­ei­ni­gun­gen, Ver­ei­nen und Kom­mu­nen in allen Regie­rungs­be­zir­ken zugu­te. Bereits heu­te ermun­tert Bren­del-Fischer alle Trä­ger kul­tu­rel­ler Pro­jek­te bis zum 1. Okt. 2023 für die neue För­der­run­de 2024 bei der ört­lich zustän­di­gen Bezirks­re­gie­rung ihre Anträ­ge ein­zu­rei­chen. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen sind zu fin­den unter: Aus dem Kul­tur­fonds – Bereich Kunst – wird geför­dert (bay​ern​.de)