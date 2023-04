Freun­des­kreis Syn­ago­ge-Erm­reuth: Jah­res­pro­gramm mit Aus­flü­gen und Israelreise

Ein umfang­rei­ches Pro­gramm hat der „Freun­des­kreis Syn­ago­ge Erm­reuth“ wie­der für 2023 geplant: Jah­res­haupt­ver­samm­lung, Exkur­sio­nen, Isra­el-Rund­rei­se und Gedenkstunde.

Die Jah­res­haupt­ver­samm­lung – wie alle Ver­an­stal­tun­gen für Mit­glie­der und Inter­es­sier­te – fin­det am Mitt­woch, 3.Mai 2023, statt (18.30 Uhr) im Gemein­de­haus der Evan­ge­li­schen Kir­chen­ge­mein­de Neun­kir­chen am Brand mit Rechen­schafts- und Kas­sen­be­richt sowie Infor­ma­tio­nen zur geplan­ten Erinnerungs-Stele.

Exkur­sio­nen 2023: am Sams­tag, 24. Juni 2023, zur Alten Syn­ago­ge Mühl­hau­sen (14 Uhr Treff für Mit-/Fah­rer am Deerr­li­jker-Platz in Neun­kir­chen) – am Sonn­tag, 23. Juli 2023, „Jüdi­sches Leben in Erlan­gen“ – am Diens­tag, 19. Sep­tem­ber 2023, Fest­ver­an­stal­tung „150 Jah­re jüdi­sche Gemein­de“ in Erlan­gen mit Emp­fang zum jüdi­schen Neu­jahrs­fest.

Außer­dem erst­mals ein Stand an der Erm­reu­ther Kirch­weih (Sonn­tag, 25. Juni 2023) und all­jähr­lich die „Gedenk­stun­de zur Reichs­po­grom­nacht“ (Don­ners­tag, 9. Novem­ber 2023).

Isra­el-Rei­se in den Herbstferien

Beglei­tet vom Freun­des­kreis-Vor­sit­zen­den Ger­hard Mai­er rei­sen Inter­es­sier­te unter Lei­tung von Pfar­rer Mar­tin Kühn (Forch­heim) auch wie­der nach Isra­el von Sonn­tag, 29. Okto­ber bis Sonn­tag, 5. Novem­ber 2023 (Herbst­fe­ri­en). 8‑Ta­ge-Rund­rei­se unter dem The­ma: „75 Jah­re Staat Isra­el: Land der Bibel, der Fas­zi­na­ti­on und Gegen­sät­ze“ mit Begeg­nun­gen von Land und Leu­ten vor Ort.

Infos: www​.syn​ago​ge​-muse​um​-erm​reuth​.de, Anmel­dung bei Vor­sit­zen­dem Ger­hard Mai­er (Tele­fon 0173–9592426 – Email: germai@​freenet.​de und Pfarrer.​Martin.​Kuehn@​web.​de (Tele­fon 09191–7941433).