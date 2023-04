Dem Kli­ma ange­passt – Lösun­gen für die Land­wirt­schaft in Oberfranken

Wie kann die Land­wirt­schaft auf ver­än­der­te Kli­ma­be­din­gun­gen reagie­ren? Wie kann man trocke­ne Böden best­mög­lich bewirt­schaf­ten? Der Kli­ma­wan­del stellt die Land­wirt­schaft vor gro­ße Her­aus­for­de­run­gen. Rund 300 Land­wir­tin­nen und Land­wir­te waren Anfang April nach Bay­reuth in die Land­wirt­schaft­li­chen Lehr­an­stal­ten des Bezirks Ober­fran­ken gekom­men, um sich mit die­sem The­ma beim Akti­ons­tag „Kli­ma­an­ge­pass­te Land­wirt­schaft“ inten­siv zu beschäftigen.

„Vier der letz­ten fünf Jah­re in Ober­fran­ken waren aus­ge­präg­te Trocken­jah­re, aber es gibt durch­aus Mög­lich­kei­ten, auf die Trocken­heit zu reagie­ren, zum Bei­spiel mit ange­pass­ter Tech­nik oder mit Ver­fah­ren, die die Was­ser­spei­cher­fä­hig­keit der Böden erhö­hen“, so Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm beim Besuch des Akti­ons­ta­ges. „Wir möch­ten mit unse­ren Land­wirt­schaft­li­chen Lehr­an­stal­ten Impuls­ge­ber sein und Lösungs­we­ge auf­zei­gen.“ Mit ihm begrüß­te auch Mar­tin Schöf­fel, agrar­po­li­ti­scher Spre­cher der CSU-Frak­ti­on im Baye­ri­schen Land­tag, die Besucher.

Um die aktu­el­le Lage genau zu ana­ly­sie­ren, warf Prof. Chri­stoph Tho­mas von der Uni­ver­si­tät Bay­reuth einen Blick auf das Kli­ma und des­sen Ent­wick­lung in Ober­fran­ken. Dabei wur­de deut­lich, dass sich die Nie­der­schlä­ge in der Jah­res­sum­me nicht wesent­lich ver­än­dert haben, nur die Ver­tei­lung sei „kom­plett durch­ein­an­der gera­ten“. Es gebe einer­seits mehr Dür­re­pe­ri­oden – ande­rer­seits mehr Stark­re­gen­er­eig­nis­se. „Zudem braucht es für eine Dür­re auch kei­nen aus­blei­ben­den Regen“, so der Wis­sen­schaft­ler. „Allein stei­gen­de Durch­schnitts­tem­pe­ra­tu­ren rei­chen zur Stei­ge­rung der Verdunstung.“

Und so wer­den die Land­wir­te in Ober­fran­ken in Zukunft mit trocke­ne­ren Böden umge­hen müs­sen. Flo­ri­an Eberts­eder von der Baye­ri­schen Lan­des­an­stalt für Land­wirt­schaft erläu­ter­te in sei­nem Vor­trag den Ein­fluss der Bewirt­schaf­tungs­wei­se auf den Boden als Basis für den land­wirt­schaft­li­chen Pflan­zen­bau und das Boden­le­ben. Zudem zeig­te er die Bedeu­tung von Zwi­schen­früch­ten auf. Seba­sti­an Thiem, Lei­ter der Land­wirt­schaft­li­chen Lehr­an­stal­ten des Bezirks Ober­fran­ken: „Ziel bei gro­ßer Trocken­heit sei immer, das Was­ser­spei­cher­ver­mö­gen des Bodens zu erhö­hen, zum Bei­spiel durch eine Boden­be­ar­bei­tung, die die Ver­dun­stung redu­ziert. Flach­schnei­den­de Boden­be­ar­bei­tungs­ge­rä­te wür­den bei­spiel­wei­se den unte­ren Boden bis zur Aus­saat in Ruhe las­sen.“ Eine Mulch­schicht, die bei Zwi­schen­frucht­an­bau auf dem Boden lie­gen gelas­sen wür­de, kön­ne die Feuch­tig­keit erhö­hen. Thiem gab zudem Tipps, wie die Land­wir­te bestehen­de Tech­nik im Betrieb an die neu­en Her­aus­for­de­run­gen anpas­sen könnten.

Ein wei­te­res wich­ti­ges The­ma des Akti­ons­ta­ges war die Pflan­zen­züch­tung, die in Zukunft auch einen stär­ke­ren Fokus auf die Trocken­to­le­ranz der Pflan­zen legen soll­te. Refe­rent Dr. Peter Dole­schel von der Baye­ri­schen Lan­des­an­stalt für Land­wirt­schaft warf in sei­nem Vor­trag einen Blick auf den aktu­el­len Stand der Züch­tungs­me­tho­den und die Gren­zen der Pflanzenzucht.

Am Nach­mit­tag konn­ten die Teil­neh­mer des Akti­ons­ta­ges in einer mehr­stün­di­gen Pra­xis­vor­füh­rung ins­ge­samt 28 Lösun­gen der Land­tech­nik­her­stel­ler für den Umgang mit den ver­än­der­ten Kli­ma­be­din­gun­gen unter die Lupe neh­men. Zunächst wur­den Maschi­nen zur ultraf­la­chen und was­ser­spa­ren­den Boden­be­ar­bei­tung vor­ge­führt, danach folg­te inno­va­ti­ve Aus­saattech­nik in ver­schie­de­nen Varianten.

