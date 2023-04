Ber­li­ner Luft schnup­pern, der Bun­des­po­li­tik über die Schul­ter schau­en, den eige­nen Berufs­wunsch über­prü­fen – das ermög­licht ein Frei­wil­li­ges Sozia­les Jahr im poli­ti­schen Leben (FSJ‑P). Der Cobur­ger Johan­nes Wag­ner ist einer der weni­gen Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten, der das in sei­nem Büro anbie­tet. Wer also gera­de die letz­ten Abschluss­prü­fun­gen absol­viert und nicht direkt nach der Schu­le stu­die­ren oder eine Aus­bil­dung machen möch­te, hat jetzt noch die Gele­gen­heit sich zu bewer­ben. Gemein­sam mit dem Ver­ein Inter­na­tio­na­le Jugend­ge­mein­schafts­dien­ste (ijgd) bie­tet der Gesund­heits­po­li­ti­ker auch die­ses Jahr Men­schen im Alter zwi­schen 16 und 26 die Chan­ce, ihn und sein Ber­li­ner Team ein Jahr lang bei ihrer Arbeit zu unter­stüt­zen und dabei Ein­blicke in die Arbeit des Bun­des­ta­ges zu gewin­nen. Durch einen Blick hin­ter die Kulis­sen sol­len jun­ge Men­schen für Poli­tik begei­stert wer­den und dabei Gele­gen­heit haben, ihre Kom­pe­ten­zen für gesell­schaft­li­che Mit­ge­stal­tung zu erwei­tern und die Arbeits­welt ken­nen­zu­ler­nen. Außer­dem, so Wag­ner, sei es eine idea­le Vor­be­rei­tung auf eine mög­li­che Aus­bil­dung oder ein Stu­di­um in den Berei­chen Poli­tik, Kom­mu­ni­ka­ti­on oder Gesundheitswissenschaften.

Seit Sep­tem­ber ver­gan­ge­nen Jah­res ist Lenn­art Nem­bach im Rah­men eines FSJ‑P für den Grü­nen Par­la­men­ta­ri­er tätig. Der 19jährige betont: „Die­se Chan­ce ist ein­ma­lig und ich bin froh, sie ergrif­fen zu haben. Wäh­rend der ver­gan­ge­nen acht Mona­te konn­te ich mir ein sehr gutes Bild davon machen, wie unse­re Abge­ord­ne­ten arbei­ten und wie unse­re Demo­kra­tie funk­tio­niert.“ Nach sei­nem Jahr in Ber­lin pla­ne er, Poli­tik­wis­sen­schaft zu stu­die­ren – die Mit­ar­beit bei Wag­ner habe ihn in sei­ner Ent­schei­dung bestärkt.

Die inhalt­li­chen Schwer­punk­te der Arbeit lie­gen in der Gesund­heits­po­li­tik – spe­zi­ell bei den The­men Öffent­li­cher Gesund­heits­dienst, Prä­ven­ti­on, Kin­der­ge­sund­heit, Glo­ba­le Gesund­heit und der Zusam­men­hang zwi­schen Kli­ma und Gesund­heit. Zu den Auf­ga­ben gehö­ren unter ande­rem die Mit­ar­beit in der Öffent­lich­keits­ar­beit und die Beglei­tung des Abge­ord­ne­ten zu Terminen.

Wag­ner selbst hat­te nach dem Abitur zunächst ein FSJ gemacht und will nun auch ande­ren die Mög­lich­keit dazu geben: „Ich freue mich dabei beson­ders über Bewer­bun­gen aus mei­nem Hei­mat­wahl­kreis Coburg und Kro­nach“. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es auf sei­ner Home­page www​.johan​nes​-wag​ner​.org/​fsj.