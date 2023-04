Bro­se Bam­berg muss­te am 30. Spiel­tag der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga bei den EWE Bas­kets Olden­burg eine 95:104-Niederlage hin­neh­men und liegt damit wei­ter­hin bei noch vier aus­ste­hen­den Spie­len zwei Sie­ge hin­ter einem Play­off­platz. Über drei Vier­tel war die Par­tie aus­ge­gli­chen, im Schluss­ab­schnitt aber beka­men die Gäste die Olden­bur­ger Drei­er­schüt­zen nicht mehr in Griff. Zudem hol­ten die Nie­der­sach­sen 15 Offen­siv­re­bounds, die zu ins­ge­samt 14 Wür­fen mehr führ­ten und am Ende mit für die 17. Sai­son­nie­der­la­ge ver­ant­wort­lich waren. Bester Bam­ber­ger Wer­fer war Patrick Mil­ler mit 26 Punkten.

Oren Amiel: „Das letz­te Vier­tel hat Olden­burg kom­plett domi­niert. Offen­siv haben wir das abge­ru­fen, was wir woll­ten, die Leu­te gefun­den, Plays kre­iert. Unse­re Pro­ble­me lagen in der Defen­si­ve. Es ist zum wie­der­hol­ten Male so, dass wir aus­wärts über 90 Punk­te machen und das Spiel nicht gewin­nen. Das zieht sich als Dau­er­the­ma durch die Sai­son. Olden­burg dage­gen hat im rich­ti­gen Moment das Rich­ti­ge getan und den Sieg geholt.“

Es war ein vor allem offen­siv guter Beginn bei­der Mann­schaf­ten, zunächst mit dem etwas erfolg­rei­che­ren Out­put für die Olden­bur­ger (10:16, 4.). Mit zuneh­men­der Spiel­zeit aber fand Bro­se bes­se­ren defen­si­ven Zugriff, mach­te den Haus­her­ren das Leben schwer. Vor­ne lief es wei­ter­hin gut. Ein And1 von Solo­mon Young, dazu Frei­wür­fe von Gerel Sim­mons brach­ten Bam­berg drei­ein­halb Minu­ten vor Ende des ersten Abschnitts beim 19:20 wie­der auf einen Punkt ran, Devon Tho­mas war es kurz dar­auf, der die erst­ma­li­ge Gäste­füh­rung durch einen schö­nen „From-Coast-to-Coast“-Lauf her­stell­te (21:20, 8.). Chri­sti­an Seng­fel­der, Patrick Heck­mann und Gerel Sim­mons ver­voll­stän­dig­ten bis zur Sire­ne einen 14:0‑Lauf und sicher­ten somit das 28:20 nach zehn Minuten.

Im zwei­ten Abschnitt konn­ten die Gäste den Vor­sprung zunächst hal­ten, ihn nach 14 Minu­ten sogar noch um einen Zäh­ler auf 41:32 aus­bau­en. Anschlie­ßend aber kamen die Olden­bur­ger zurück. Ange­trie­ben von Gra­vett for­cier­ten die Haus­her­ren nun eini­ge Bam­ber­ger Ball­ver­lu­ste und ver­kürz­ten in deren Fol­ge den Rück­stand suk­zes­si­ve. Ein zwi­schen­zeit­li­cher 0:6‑Run brach­te gut zwei Minu­ten vor der Halb­zeit den 45:45-Ausgleich. Doch Bro­se blieb dran, kämpf­te sich zurück und schaff­te es bis Ende des zwei­ten Abschnitts nicht in Rück­stand zu gera­ten. Mehr noch: ein And1 von Young und ein Korb­le­ger von Heck­mann sorg­ten kurz vor der Pau­se für die Drei-Punk­te-Füh­rung, ging es beim Stand von 52:49 in die Kabinen.

90 Sekun­den waren im drit­ten Vier­tel absol­viert, als Bro­se die Füh­rung durch sie­ben Olden­bur­ger Punk­te ver­lor: 52:55. Sim­mons hielt per Drei­er dage­gen, über­haupt ging die Par­tie nun hin und her. Ins­ge­samt wech­sel­te die Füh­rung allei­ne im drit­ten Abschnitt fünf Mal. Zuletzt, nach­dem DeWay­ne Rus­sell fünf Zäh­ler in Serie für Olden­burg erziel­te und Bro­se damit vier Punk­te in Rück­stand brach­te (64:68, 29.). Doch die Bam­ber­ger lie­ßen sich davon nicht beein­drucken. Tho­mas traf einen Frei­wurf, kurz dar­auf Heck­mann den Drei­er aus der Ecke zum 68:68. Nach einem wei­te­ren Olden­bur­ger Tref­fer war es mit der Sire­ne Kevin Wohl­rath, der für die Gäste zum 70:70 stell­te. Somit ging es aus­ge­gli­chen in den Schlussabschnitt.

Der begann mit einem Drei­er von Young und einem Dun­king von Wohl­rath, der von Tho­mas sehens­wert frei­ge­spielt wur­de (75:70, 32.). Bro­se ver­pass­te in der Fol­ge, die Füh­rung aus­zu­bau­en. Olden­burg nutz­te das gna­den­los aus und brach­te Bam­berg nach 34 Minu­ten durch acht Leiss­ner-Punk­te in Fol­ge wie­der in Rück­stand: 75:78. Mil­ler durch­brach den Lauf durch zwei erfolg­rei­che Frei­wür­fe, ehe Leiss­ner auf der Gegen­sei­te sei­nen drit­ten Drei­er in Serie traf (77:81, 35.). Bro­se fand nun vor allem defen­siv kein Mit­tel mehr gegen die Haus­her­ren. Rus­sell allei­ne erziel­te im letz­ten Abschnitt 14 Punk­te, eben­so vie­le wie Tan­ner Leiss­ner. Zwar ver­such­ten die Gäste zum Ende hin noch­mals viel, waren durch eini­ge And1s erfolg­reich, konn­ten den Rück­stand aber nicht mehr ent­schei­dend dre­hen und ver­lo­ren am Ende mit 95:104.

Bro­se Bamberg:

Mil­ler 26, Tho­mas 10, Wohl­rath 15, Sim­mons 11, Bohačík 2, Chach­ash­vi­li 2, Young 13, Rea­ves 2, Heck­mann 7, Seng­fel­der 7