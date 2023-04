Leser­brief zu Aus­ga­be 21.April des Nord­baye­ri­schen Kuriers, S.14 „Wind­rä­der im Holl­fel­der Stadtwald“

Eine Frech­heit

Unter der Über­schrift „Wind­rä­der im Holl­fel­der Stadt­wald“ berich­te­te Elmar Schatz nüch­tern und sach­lich über aus mei­ner Sicht den skan­da­lö­sen und fre­chen Auf­tritt der bei­den Pro­kon-Ver­tre­ter Patrick Ulges und Kon­stan­tin Kosin.

Uns Bür­gern bleibt lei­der nur die Leser­brief­sei­te, um sich gegen „sol­che Typen“ zur Wehr zu setz­ten, was ich hier­mit tue. Flap­sig und unver­schämt wer­den von den bei­den Pro­kon-Ver­tre­tern Sprü­che her­aus­ge­hau­en wie Tri­kots für Sport­ver­ei­ne – eine Gewinn­be­tei­li­gung ist nicht mög­lich, in den ersten Jah­ren fließt kein Geld, Betrof­fe­ne kön­nen nicht mit bil­li­ge­rem Strom ver­sorgt wer­den, wir müs­sen Mün­chen mit Strom ver­sor­gen, Betei­li­gun­gen von 5000 Euro brin­gen nichts – um nur die kras­se­sten Sprü­che zu zitie­ren. Als Fran­ke fällt mir dazu nur ein „80ger Dachladdn“.

Und wenn man die Wind­rad­geg­ner sieht mit weiß-blau gerau­te­tem, umge­wan­del­tem CSU-Pla­kat und der For­de­rung nach der 10 H Regel sowie dürf­ti­gen Argu­men­ten von vor­ge­stern, kann man auch nur den Kopf schütteln.

Wer z.B. Arten­schutz will – und ich sage das als jemand, der 10 Nist­kä­sten, 2 Igel­häu­ser 6 Hum­mel­ne­ster, Schmet­ter­lings- und Insek­ten­häus­chen…. in sei­nem extrem arten­rei­chen Natur­gar­ten hat – der muss auch für eine Kat­zen­steu­er und den Abschuss streu­nen­der Kat­zen und Wasch­bä­ren sowie gegen die Ansied­lung der Wild­kat­ze, begrenz­ten Abschuss von Elstern usw. sein. Das wür­de für den Arten­schutz vor Ort viel bringen.

In Anbe­tracht der begrenz­ten Mög­lich­kei­ten, die man als Leser­brief­schrei­ber hat, abschlie­ßend nur noch einen Punkt. Wie es schon vor Jah­ren abseh­bar war, so kommt es jetzt! Der­art unver­schäm­te Auf­trit­te der bei­den Pro­kon-Ver­tre­ter sind nur mög­lich, weil vie­le naï­ve Bür­ger und Poli­ti­ker immer noch nicht glau­ben wol­len und wei­ter dem Mär­chen, ja der Lüge, die Atom­ener­gie sei bil­lig und löse alle Ener­gie­pro­ble­me, anhän­gen und des­halb auch gegen die Wind­kraft kämp­fen. Man soll­te statt­des­sen die Chan­ce nut­zen und wie es gera­de eini­ge fort­schritt­li­che Kom­mu­nal­po­li­ti­ker im Land­kreis vor­ma­chen, näm­lich Spei­chers­dorf, Ahorn­tal, Creu­ßen oder die Neue Ener­gie West in der angren­zen­den Ober­pfalz. Sie haben sehr wohl Model­le ent­wickelt, bei denen am Gewinn die Bür­ger und die Gemein­den ordent­lich betei­ligt wer­den. Sie sind die moder­nen Leucht­tür­me unse­rer Zeit, dar­an haben wir uns zu ori­en­tie­ren. Dabei ist die Par­tei­po­li­tik in Mün­chen und hier vor Ort eher hinderlich.

Etwas mehr Selbst­be­wusst­sein für unse­re frän­ki­sche Regi­on bitte!

Joa­chim Kalb, Neun­kir­chen am Main