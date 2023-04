Rhi­nos Seni­ors Sea­son Ope­ner gegen die Ans­bach Grizz­lies am Sonn­tag, 23. April 2023

Am kom­men­den Sonn­tag star­tet nach der lan­gen Off- und Pre­se­a­son end­lich die Regu­lar Sea­son in der Lan­des­li­ga 2023. Zu Gast ist am Sonn­tag, den 23. April 2023 der mehr­fa­che deut­sche Mei­ster Ans­bach Grizz­lies. Kick­off zum ersten Liga­spiel der Sai­son ist um 15:00 Uhr auf dem Rhi­nos Field beim ASV Her­zo­gen­au­rach e.V.

Nach der knap­pen Nie­der­la­ge im letz­ten Pre­se­a­son Game am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de hat­ten die Nas­hör­ner noch­mal Gele­gen­heit, an den Stell­schrau­ben zu dre­hen um opti­mal vor­be­rei­tet in das Spiel gegen die Grizz­lies zu gehen. Bereits in der Sai­son 2020 soll­te man in der Lan­des­li­ga auf­ein­an­der tref­fen, dies wur­de jedoch durch die Absa­ge der Sai­son auf­grund der Coro­na Pan­de­mie ver­hin­dert. So kommt es in der Sea­son 2023 zum ersten Auf­ein­an­der­tref­fen an einem Gameday.

Die Grizz­lies sind eines der älte­sten Teams im Deut­schen Foot­ball und haben in ihrer lan­gen Geschich­te bereits drei Deut­sche Mei­ster­schaf­ten gewin­nen kön­nen. Die­se Zei­ten lie­gen aller­dings bereits mehr als 20 Jah­re zurück. In der ver­gan­ge­nen Sai­son nah­men die Gäste aus Ans­bach am Spiel­be­trieb der Auf­bau­li­ga teil und konn­ten die­se mit einer Bilanz von 5 Sie­gen und einer Nie­der­la­ge auf dem ersten Platz been­den. Für den HC der Rhi­nos, Hart­mut Schu­ster wird es ein beson­de­res Spiel wer­den, da er sei­ne Kar­rie­re auf dem Feld in den Jugend­mann­schaf­ten der Grizz­lies begann und die­se bis zum Kar­rie­re­en­de in der Her­ren­mann­schaft fortsetzte.

Die Her­zo Rhi­nos Seni­ors hof­fen wie auch in den ver­gan­ge­nen Jah­ren auf die zahl­rei­che und laut­star­ke Unter­stüt­zung ihrer Fans. Sicher ist, dass sich alle Besu­cher des Rhi­nos Fields auf ein span­nen­des erstes Spiel in der Lan­des­li­ga 2023 freu­en können.

Für das leib­li­che Wohl ist wie gewohnt durch Brat­wür­ste vom Grill und Kalt­ge­trän­ke gesorgt.

Zusätz­lich hält die Sea­son die ein oder ande­re Über­ra­schung in Zusam­men­ar­beit mit den Part­nern der Rhi­nos bereit. Die Zuschau­er kön­nen also zusätz­lich gespannt sein, was auf dem Rhi­nos Field abseits des Rasens noch gebo­ten wird.

Kick­off zum Spiel ist wie üblich um 15:00 Uhr und die Tore zum Home­field der Nas­hör­ner am Wei­hers­bach sind bereits ab 13:30 Uhr geöff­net. Dau­er­kar­ten für die Sea­son 2023 sind eben­falls an der Tages­kas­se oder bei der Optik Buch­mann in Her­zo­gen­au­rach erhältlich.