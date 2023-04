Vom Bal­kon­kraft­werk über Erd­wär­me­son­den bis hin zum Nah­wär­me­netz: Beim Akti­ons­tag „e³ – Ener­gie­wen­de vor Ort“ am 23. April 2023 stel­len Pri­vat­leu­te und Unter­neh­men im Raum Ebens­feld und Bad Staf­fel­stein modern­ste inno­va­ti­ve Anla­gen vor / „Lich­ten­fel­ser Son­nen­ta­ge“ als Energie-Rundgang

Ener­gie ein­spa­ren, effi­zi­ent ein­spa­ren und erneu­er­bar erzeu­gen: Die­sen soge­nann­ten Ener­gie­drei­sprung hat sich der Land­kreis mitt­ler­wei­le seit 25 Jah­ren mit den „Lich­ten­fel­ser Son­nen­ta­gen“ auf die Fah­nen geschrie­ben: Im Rah­men die­ser fin­det am Sonn­tag, 23. April 2023, der „Akti­ons­tag e³ – Ener­gie­wen­de vor Ort“ als Ener­gie-Rund­gang zu zwölf Besich­ti­gungs-Objek­ten im Raum Bad Staf­fel­stein und Ebens­feld statt.

So set­zen bei­spiels­wei­se Kat­ja und Micha­el Hagel mit ihrem Nah­wär­me­netz Zei­chen. Zur Behei­zung ihres Wohn­hau­ses und der Gast­wirt­schaft in Dit­ters­brunn (Markt­ge­mein­de Ebens­feld) bau­ten sie im Jahr 2021 in einer rund 100 Meter ent­fern­ten Hal­le eine Hack­schnit­zel­hei­zung mit einer Heiz­lei­stung von 49 kW ein. Die Bilanz nach zwei Jah­ren: Es läuft!

„Die­se inno­va­ti­ve Anla­ge ist ein sehr gutes Bei­spiel. Ich freue mich, dass die Fami­lie Hagel sie im Rah­mens unse­re ‚Akti­ons­ta­ges e³ – Ener­gie­wen­de vor Ort‘ am 23. April vor­stellt und Inter­es­sier­ten zugäng­lich macht“, stellt Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner her­aus. Im Vor­feld des Akti­ons­ta­ges infor­mier­te er sich selbst vor Ort. Betrie­ben wird die Hack­schnit­zel­hei­zung mit Holz, das vor Ort gehäck­selt und gela­gert wird. Für den Strom zum Betrieb der Zir­ku­la­ti­ons­pum­pen sor­gen zwei PV-Anla­gen mit 6,2 und 26 kWp elek­tri­scher Lei­stung mit Bat­te­rie­spei­chern, erläu­tert Micha­el Hagel.

Impul­se geben

Beim „Akti­ons­tag e³ – Ener­gie­wen­de vor Ort“ steht die Infor­ma­ti­on der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger im Vor­der­grund. Im Rah­men ver­schie­de­ner Ver­an­stal­tun­gen sol­len den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern immer wie­der Impul­se gege­ben wer­den, sich für den Kli­ma­schutz ein­zu­set­zen und auch ent­spre­chend zu han­deln. „Zum Gelin­gen der Ener­gie­wen­de sind Vor­bil­der und Weg­be­rei­ter not­wen­dig, die mit ihrem Enga­ge­ment mög­lichst vie­le Nach­ah­mer begei­stern kön­nen. Von den Erfah­run­gen, die ein Pri­vat­mann oder ein Betrieb bereits gemacht hat, kann der Eigen­heim­be­sit­zer pro­fi­tie­ren und viel ler­nen“, so Mar­tin Dirauf vom Land­rats­amt Lich­ten­fels, Sach­ge­biet Umwelt­zen­trum, der den Akti­ons­tag feder­füh­rend mit orga­ni­siert. „Schließ­lich sind erleb­ba­re Vor­zei­ge­ob­jek­te von Per­so­nen aus der Nach­bar­schaft über­zeu­gen­der als Emp­feh­lun­gen oder Bera­tun­gen von drit­ter Seite.“

Zahl­rei­che Pri­vat­leu­te und Fir­men aus dem Bad Staf­fel­stein und Ebens­feld wer­den am 23. April 2023 alle Inter­es­sier­ten von 13 bis 17 Uhr über die tech­ni­schen und bau­li­chen Beson­der­hei­ten ihrer Gebäu­de und inno­va­ti­ven Anla­gen infor­mie­ren. Das Infor­ma­ti­ons­an­ge­bot ist bei den zwölf Besich­ti­gungs­ob­jek­ten sehr breit­ge­fä­chert: Von moder­nen, auf erneu­er­ba­ren Ener­gien basie­ren­den Hei­zungs­an­la­gen bis zur ener­ge­ti­schen Gebäu­de­sa­nie­rung und der umwelt­freund­li­chen Strom­erzeu­gung reicht die Angebotspalette.

Infos zum Solar­ka­ta­ster und Vorträge

Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner wird den Akti­ons­tag „e ³ – Ener­gie­wen­de vor Ort“ um 13 Uhr offi­zi­ell im Com­pe­tence Cen­ter der IBC SOLAR AG in der Auwald­stra­ße 8 in Bad Staf­fel­stein eröff­nen. Dort wird auch die Kli­ma­schutz­be­auf­trag­te des Land­krei­ses Lich­ten­fels, Anika Lei­mei­ster, das Solar­ka­ta­ster des Land­krei­ses Lich­ten­fels vor­stel­len. Von IBC Solar wer­den meh­re­re Fach­part­ner vor Ort sein und über das The­ma Pho­to­vol­ta­ik im Eigen­heim­be­reich infor­mie­ren. Drei inter­es­san­te Vor­trä­ge zu den The­men Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen, Gebäu­de­sa­nie­rung und Hei­zungs­mo­der­ni­sie­rung ver­mit­teln Wis­sens­wer­tes zur ener­ge­ti­schen Sanie­rung von Eigenheimen.

Dar­über hin­aus gibt es – außer den genann­ten – noch fol­gen­de wei­te­re Objek­te zu besichtigen:

Die Ehe­leu­te Lämm­lein aus Unter­zett­litz zei­gen, wie sie mit ihrem Scheit­holz­kes­sel mit inte­grier­ten Pel­let­mo­dul ihr Wohn­ge­bäu­de heizen.

Wie man ein älte­res Wohn­ge­bäu­de ener­ge­tisch auf Vor­der­mann brin­gen kann, führt Ralf Kla­me­rt in End vor Augen. Mit Pel­let­hei­zung und Lüf­tungs­an­la­ge wird ein KFW-55-Effi­zi­enz­haus erreicht.

In Unter­brunn gewährt die Fami­lie Hohl Ein­blick, wie vier Erd­wär­me­son­den (40 Meter Tie­fe) zum Betrieb einer Wär­me­pum­pe (Wär­me­lei­stung 8,65 kW) zur Behei­zung des Wohn­hau­ses genutzt werden.

Micha­el Höp­pel in Stu­b­lang infor­miert über die Behei­zung eines Zwei­fa­mi­li­en­wohn­hau­ses mit För­der- und Schluck­brun­nen zum Betrieb einer Wärmepumpe.

Tobi­as Wal­ter in Ebens­feld zeigt den Betrieb einer Bal­kon­so­lar­an­la­ge mit zwei PV-Modu­len mit ins­ge­samt 600 Watt elek­tri­scher Lei­stung für den Eigenverbrauch.

Die Fir­ma Sys­team in Ebens­feld stellt ihr Nah­wär­me­netz mit Hack­schnit­zel­kes­sel (gehack­te Palet­ten) mit 400 kW Heiz­lei­stung in Ver­bin­dung mit einem Gas­brenn­wert­kes­sel (500 kW) vor, die Neue Ener­gie Ober­main eG (NEO) ihre Frei­flä­chen PV-Anla­ge mit 976 kWp elek­tri­scher Lei­stung, die als Bür­ger­so­lar­an­la­ge zur Direkt­ver­mark­tung betrie­ben wird.

Die Bio­en­er­gie Kut­zen­berg GmbH betreibt etwa einen Kilo­me­ter süd­lich von Ebens­feld eine Bio­gas­an­la­ge mit zwei Block­heiz­kraft­wer­ken und ins­ge­samt 849 kW elek­tri­scher und 904 kW ther­mi­scher Lei­stung zur Grund­ver­sor­gung des Kli­ni­kums Kut­zen­berg. Dort gibt es halb­stünd­lich Füh­run­gen (begin­nend um 13 Uhr).

In Bad Staf­fel­stein infor­miert fer­ner das Hotel-Restau­rant Rödi­ger über sei­ne Hack­schnit­zel­hei­zung mit 180 kW Heiz­lei­stung zum Behei­zen von Hotel mit Schwimm­bad, Restau­rant und Nebengebäude.

Alle zwölf Besich­ti­gungs­ob­jek­te sind anschau­lich in einem Fly­er zusam­men­ge­stellt. Die­ser liegt bei Kom­mu­nen, Behör­den und Ban­ken aus und ist auch im Inter­net unter www​.lich​ten​fel​ser​-son​nen​ta​ge​.de abrufbar.