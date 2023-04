Auf die­sen Moment haben vie­le Cobur­ge­rin­nen und Cobur­ger gewar­tet. Ober­bür­ger­mei­ster Domi­nik Sau­er­teig hat sich per­sön­lich dafür ein­ge­setzt, dass ab Don­ners­tag­abend die Veste nachts wie­der beleuch­tet wird. Zusam­men mit der Veste wer­den suk­zes­si­ve wie­der alle ande­ren Sehens­wür­dig­kei­ten der Stadt Coburg angestrahlt.

Die Beleuch­tung von Veste, Moriz­kir­che, Thea­ter­platz, den Stadt­to­ren und wei­te­ren Orten in der Vestes­tadt war im August abge­schal­tet wor­den, um im Rah­men der Ener­gie­kri­se durch den Ukrai­ne-Krieg Strom zu spa­ren. Der Bund hat­te mit der „Ver­ord­nung zur Siche­rung der Ener­gie­ver­sor­gung“ im Herbst wei­te­re Fak­ten geschaf­fen. Dar­in war unter ande­rem fest­ge­legt, dass Denk­mä­ler nicht mehr beleuch­tet wer­den und öffent­li­che Gebäu­de nur noch auf bestimm­te Tem­pe­ra­tu­ren geheizt wer­den. Die­se Ver­ord­nung ist nun aus­ge­lau­fen. Allei­ne durch das Abschal­ten der Effekt­be­leuch­tung hat die Stadt Coburg rund 44.000 Kilo­watt­stun­den Strom gespart.

„Lei­der kann man hier nicht ein­fach einen Schal­ter umle­gen“, erklär­te Mario Röder, Fach­mann von der SÜC, die für die Beleuch­tung in der Stadt zustän­dig sind. Die elek­tri­schen Steu­er­ge­rä­te der Beleuch­tung muss­ten per Hand vom Strom abge­klemmt wer­den, da es von die­sen Steu­er­ge­rä­ten in der Stadt tau­sen­de gibt. Sie regeln Licht, PV-Anla­gen und vie­les Wei­te­re. „Nur durch das Abklem­men konn­ten wir sicher­stel­len, dass nicht auch ande­re für die Sicher­heit wich­ti­ge Beleuch­tun­gen mit aus­ge­schal­tet wur­den“, erklär­te Röder. Nun wur­den die Steu­er­ge­rä­te an der Veste wie­der per Hand angeklemmt.

Ober­bür­ger­mei­ster Sau­er­teig beglei­te­te Mario Röder bei sei­ner Auf­ga­be und ließ sich die Tech­nik erklä­ren. „Ich bin froh, dass sich vie­le Cobur­ge­rin­nen und Cobur­ger wie­der über ihre leuch­ten­de Veste freu­en kön­nen“, sag­te der OB.