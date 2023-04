Motor­rad­kor­so von tau­sen­den Besu­chern bejubelt

Nach drei Jah­ren Pau­se war Kulm­bach wie­der Ziel der bay­ern­wei­ten Motor­rad-Fan­ge­mein­de, denn sie ist zurück: die Motor­rad­stern­fahrt. Ein viel­fäl­ti­ges Pro­gramm lock­te an bei­den Ver­an­stal­tungs­ta­gen knapp 40.000 Besu­cher an. Nicht nur klas­si­sche Unter­hal­tung war am Stern­fahrt­wo­chen­en­de gebo­ten. Unter dem Mot­to „Ankom­men statt Umkom­men“ prä­sen­tier­ten die Orga­ni­sa­to­ren eine gelun­ge­ne Mischung aus Infor­ma­ti­ons- und attrak­ti­ven Mit­mach­sta­tio­nen. Damit lei­sten die Initia­to­ren, das Baye­ri­sche Innen­mi­ni­ste­ri­um, die Poli­zei Ober­fran­ken Stadt und Land­kreis Kulm­bach sowie die Kulm­ba­cher Braue­rei einen wich­ti­gen Bei­trag zur Verkehrssicherheit.

Rocki­ge Kon­zer­te mit Festi­val­fe­e­ling und der legen­dä­re Motor­rad­kor­so am Sonn­tag boten Unter­hal­tung vom Fein­sten. Doch auch zahl­rei­che Simu­la­to­ren und Übungs­sta­tio­nen, sowie unter­schied­lich­ste Info­stän­de zum The­ma Ver­kehrs­si­cher­heit, die bewusst nicht nur aus dem Win­kel von moto­ri­sier­ten Zwei­rad­fah­rern aus­ge­legt waren, offe­rier­ten ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm, was von den Besu­chern mit gro­ßem Inter­es­se ange­nom­men wur­de. Somit prä­sen­tier­te sich die Motor­rad­stern­fahrt in ihrer Jubi­lä­ums­aus­ga­be als ein rund­um gelun­ge­nes Wochen­end-Hap­pe­ning mit einem Span­nungs­bo­gen von Spaß hin zu sach­lich wert­vol­lem Hintergrund.

Tra­di­tio­nel­ler Motor­rad­kor­so durch die Innenstadt

Er ist und bleibt ein Höhe­punkt am Biker-Wochen­en­de in Kulm­bach: Der Motor­rad­kor­so am Sonn­tag. Und so lie­ßen sich der Schirm­herr und Baye­ri­sche Innen­mi­ni­ster, Joa­chim Herr­mann, der Ober­frän­ki­sche Poli­zei­prä­si­dent, Mar­kus Tre­bes und Kulm­bachs Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann es sich nicht neh­men, den Kor­so durch die Stadt Rich­tung Braue­rei Gelän­de anzu­füh­ren. Den Rei­gen der Ehren­gä­ste kom­plet­tier­ten der Land­rat des Land­krei­ses Kulm­bach, Klaus Peter Söll­ner, der Vor­stands­spre­cher der Kulm­ba­cher Braue­rei, Mar­kus Stod­den, gefolgt von zir­ka 50 Poli­zei­mo­tor­rä­dern mit Poli­zi­sten aus 7 euro­päi­schen Län­dern und rund 3.000 Bikern, die sich aus allen Him­mels­rich­tun­gen kom­mend am Treff­punkt in Kulm­bach ein­ge­fun­den hat­ten. Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann war sicht­lich beein­druckt und kom­men­tier­te mit gro­ßer Begei­ste­rung: „Es war ein groß­ar­ti­ges Gefühl mit so vie­len Teil­neh­mern wie­der durch Kulm­bach fah­ren zu kön­nen. Durch die gute Zusam­men­ar­beit aller Orga­ni­sa­to­ren konn­ten wir wie­der ein inter­es­san­tes Pro­gramm anbie­ten und die Stra­ßen ein biss­chen siche­rer machen.“

Mar­kus Tre­bes, der im Amt als Ober­frän­ki­scher Poli­zei­prä­si­dent das erste Mal zuge­gen war, zeig­te sich eben­falls beein­druckt und erklär­te: „Der Kor­so durch die Stadt ist natür­lich für die Zuschau­er eine Attrak­ti­on. Aus dem Blick­win­kel der Unfalls­prä­ven­ti­on, sehen wir das Kom­plett­pa­ket der Ver­an­stal­tung und freu­en uns ins­be­son­de­re über die rege Teil­nah­me und das gro­ße Inter­es­se an den Akti­ons- und Info­stän­den. Unser Ziel ist es hier, Besu­cher, sowohl als Motor­rad­fah­rer als auch beim Füh­ren ande­rer Kraft­fahr­zeu­ge, für ver­schie­de­ne Unfall­s­ur­sa­chen zu sen­si­bi­li­sie­ren. Denn nach der Win­ter­pau­se sind Motor­rad­fah­rer noch nicht im Fokus aller Ver­kehrs­teil­neh­mer, was zu schlim­men Unfäl­len füh­ren kann. Des­halb ist das Event zur Stei­ge­rung der all­ge­mei­nen Ver­kehrs­si­cher­heit immens wichtig.“

Der Spaß an der Sicherheit

Mar­kus Stod­den, Vor­stands­spre­cher der Kulm­ba­cher Braue­rei, äußer­te sich eben­falls erfreut über die posi­ti­ve Reso­nanz: „Ange­fan­gen vom Über­schlags­si­mu­la­tor über den Blick in einen Licht­tun­nel bis hin zum Formel‑1 Renn­si­mu­la­tor blieb kaum ein Wunsch offen. Vie­le inter­ak­ti­ve Inhal­te brach­ten den Besu­chern die Sicher­heit im Stra­ßen­ver­kehr näher.“ Nach drei Jah­ren Pau­se zog es vie­le Inter­es­sier­te an die Stän­de von TÜV, Dekra, ADAC oder der Poli­zei. „Dass Spaß und Sicher­heit in kei­nem Gegen­satz ste­hen, zei­gen erneut die hohen Besu­cher­zah­len der Ver­an­stal­tung. Wir freu­en uns über den Erfolg zum 20. Jubi­lä­um der Motor­rad­stern­fahrt in Kulm­bach natür­lich sehr“, führ­te Stod­den wei­ter aus. „Publi­kums­ma­gnet in die­sem Jahr war das Unfall­sze­na­rio mit einem Trak­tor.“ berich­tet Johan­nes Schal­ler, Mit­or­ga­ni­sa­tor der Kulm­ba­cher Motor­rad­stern­fahrt von der Kulm­ba­cher Braue­rei. „Auf kur­ven­rei­chen Stra­ßen im länd­li­chen Gebiet stel­len land­wirt­schaft­li­che Fahr­zeu­ge für Biker häu­fi­ger eine gro­ße Gefahr dar. Mit dem auf­ge­grif­fe­nen Sze­na­rio wur­de ein­drucks­voll demon­striert, zu was ein gewag­ter Über­hol­vor­gang füh­ren kann, und wie im Anschluss die Absi­che­rung des Unfall­or­tes und die Erste Hil­fe Maß­nah­men aus­se­hen sollten.“

Mit hohem Spaß­fak­tor aber nicht weni­ger bedeu­tend ist der sepa­ra­te Ver­kehrs­früh­erzie­hungs­be­reich für Kin­der ein­zu­stu­fen, der sich im Lau­fe der Ver­an­stal­tungs­hi­sto­rie immer wei­ter­ent­wickelt hat. Ganz an die Bedürf­nis­se der jüng­sten Besu­cher ange­passt, wur­den The­men, wie der siche­re Weg zur Kita oder Schu­le auf­ge­grif­fen. Mit dem Pup­pen­thea­ter der ober­frän­ki­schen Poli­zei oder der Kett­car-Blit­zer-Akti­on begeg­ne­ten die Poli­zi­stin­nen und Poli­zi­sten ihrem jun­gen Ziel­pu­bli­kum auf Augen­hö­he, so dass wert­vol­le Lek­tio­nen ver­mit­telt wer­den konnten.

Musi­ka­li­sche und kuli­na­ri­sche Genüsse

Auch musi­ka­lisch war an bei­den Ver­an­stal­tungs­ta­gen ordent­lich etwas gebo­ten: Die größ­te Zug­kraft hat­te am Sams­tag­abend „Bon­fi­re“, die deut­sche Hard­rock-Band mit 40 Jah­ren Bühnenerfahrung.

Und nicht ohne Grund wird Kulm­bach als die heim­li­che Haupt­stadt des Bie­res gese­hen. Ob Pils, Weiß­bier oder Rad­ler – jede klas­si­sche Bier­sor­te gab es an den Aus­schank­stel­len natür­lich auch als alko­hol­freie Vari­an­te. Somit war es für Besu­cher ein Leich­tes, das „Don´t Drink And Dri­ve“ zu beherzigen.

Zufrie­den blick­te am Sonn­tag­abend Johan­nes Schal­ler auf einen gelun­ge­nen Ver­lauf der dies­jäh­ri­gen Motor­rad­stern­fahrt zurück: „Wir bedan­ken uns herz­lich bei allen Betei­lig­ten und Aus­stel­lern, aber natür­lich auch bei den zahl­rei­chen frei­wil­li­gen Hel­fern, wie der Feu­er­wehr, dem THW oder dem BRK. Ein gro­ßer Dank gilt den Besu­chern und beson­ders den Anwoh­nern für ihr Verständnis.“