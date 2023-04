Mit inspi­rie­ren­der, ener­gie­ge­la­de­ner Barock­mu­sik star­tet die Rei­he Seid Bar­eid in den Früh­ling. Dafür konn­ten die her­aus­ra­gen­de Sopra­ni­stin Doro­thee Mields und der süd­afri­ka­ni­sche Flö­tist Ste­fan Tem­mingh gewon­nen wer­den; bei­de zäh­len aktu­ell zu den größ­ten Vir­tuo­sen ihres Fachs. Doch bei ihrem Bay­reu­ther Gast­spiel ste­hen sie nicht allei­ne auf der Büh­ne: Beglei­tet wer­den sie vom elek­tri­sie­ren­den Barock­ensem­ble The Gentleman’s Band, das aus renom­mier­ten Instru­men­tal­spe­zia­li­sten der Alten-Musik-Sze­ne besteht. Das Kon­zept des Pro­gramms ist ein­zig­ar­tig: es erklin­gen instru­men­ta­le Wer­ke, die von früh­ba­rocken eng­li­schen Lie­dern wie bei­spiels­wei­se Greens­lee­ves inspi­riert sind. Die „Songs“ stam­men meist von berühm­ten Kom­po­ni­sten wie Hen­ry Pur­cell, John Dow­land oder Fran­ces­co Gemi­nia­ni. Die­se groß­ar­ti­gen Melo­dien wer­den von The Gentleman’s Band und Ste­fan Tem­mingh vari­iert, umspielt und gera­de­zu impro­vi­sa­to­risch kühn wei­ter­ent­wickelt. Abwech­selnd zu die­sen instru­men­ta­len Zwi­schen­spie­len prä­sen­tiert Doro­thee Mields die ursprüng­li­chen Lie­der mit ihrer zau­ber­haf­ten Stim­me. So ent­steht ein Kon­zert­abend, der Vir­tuo­si­tät, Lebens­freu­de, aber auch Tief­sinn und Sen­si­bi­li­tät ver­eint. Als „bril­lant, spon­tan, spie­le­risch“ wur­de die­ses Kon­zert­pro­gramm bereits von der Frank­fur­ter All­ge­mei­nen Zei­tung gelobt – garan­tiert ein unver­gess­li­ches musi­ka­li­sches Frühlingserwachen!

Kar­ten sind noch online, an der Thea­ter­kas­se Bay­reuth sowie eine hal­be Stun­de vor Ver­an­stal­tungs­be­ginn an der Abend­kas­se (Kul­tur­büh­ne Reichs­hof) erhält­lich. Alle detail­lier­ten Infor­ma­tio­nen zu der Ver­an­stal­tung fin­den sich auf der Home­page www​.fried​richs​fo​rum​.de. Tickets sind über die­se Web­sei­te online oder an der Thea­ter­kas­se Bayreuth

Das Kon­zert: Ste­fan Tem­mingh und Doro­thee Mields – Inspi­red by Song

fin­det am Sams­tag, 22.04.2023 20.00 Uhr statt.

Ort: Kul­tur­büh­ne Reichshof