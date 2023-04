Kli­ma­an­pas­sung: Wie am besten auf den Kli­ma­wan­del vorbereiten?

Online-Vor­trag von Mari­us Balon, Kli­ma­an­pas­sungs­ma­na­ger des Land­krei­ses Bamberg

Was haben natur­na­he Begrü­nung, Regen­was­ser­zister­nen und Wär­me­schutz­ver­gla­sung gemein­sam? Sie alle sind wirk­sa­me Maß­nah­men der Kli­ma­an­pas­sung. Aber was bedeu­tet die­ser Begriff über­haupt? Wel­che Gemein­sam­kei­ten und Unter­schie­de gibt es im Ver­gleich zum Kli­ma­schutz? Und wor­auf soll­ten wir uns am ehe­sten kon­zen­trie­ren? Was kann der Ein­zel­ne ganz kon­kret tun, um sich auf die Ver­än­de­run­gen vorzubereiten?

Mari­us Balon, Kli­ma­an­pas­sungs­ma­na­ger des Land­krei­ses Bam­berg, lie­fert Ant­wor­ten auf die­se und wei­te­re Fra­gen. Er stellt sei­ne Arbeits­schwer­punk­te vor und erläu­tert Stra­te­gien, wie Kli­ma­an­pas­sung im All­tag ein­fach und unkom­pli­ziert gelin­gen kann.