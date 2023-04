Am Sonn­tag, den 30. April fin­det im Bür­ger­zen­trum in Forch­heim-Nord in der Paul-Kel­ler-Str. 17 wie­der ein Ver­schen­ke-Basar statt. Men­schen, die sich von Din­gen tren­nen wol­len, die noch gebrauchs­fä­hig sind, aber nicht mehr benö­tigt wer­den, kön­nen die­se an ande­re, die sie brau­chen, ver­schen­ken. Jeder ist will­kom­men, egal, ob bedürf­tig oder nicht, egal ob Din­ge mit­ge­bracht wer­den oder nicht. Der Ver­schen­ke-Basar ist von 14.30 bis 15.30 geöff­net und bie­tet neben vie­len schö­nen Din­gen auch die Gele­gen­heit zum Gespräch bei Kaf­fee und Kuchen. Ver­schen­ken­de müs­sen sich unter der Tele­fon­num­mer 09191–6155287 anmel­den und kön­nen ihre Waren ab 14.00 Uhr auf­bau­en. Nicht ver­schenk­te Din­ge müs­sen am Ende aller­dings wie­der mit­ge­nom­men werden.

Das könn­te Sie eben­falls interessieren: Forch­hei­mer Bus­ver­kehr beein­träch­tigt Bau­ar­bei­ten im Bereich der Hal­te­stel­le „An der Län­de“ stadt­ein­wärts ver­län­gern sich bis 31.05.2023 Die Bau­ar­bei­ten im Bereich der Hal­te­stel­le „An… Inspek­ti­ons­ar­bei­ten im Forch­hei­mer Park­haus „Kro­nen­gar­ten“ Die Park­decks E2 bis E7 des Park­hau­ses Kro­nen­gar­ten sind am 21. April 2023 und die Park­decks E1 bis U4 am… Forch­hei­mer Moun­tain­bike-Park wird für Sai­son fit gemacht Der Forch­hei­mer Moun­tain­bike-Park, auch genannt „Mon­key Island Dirt-Park“ (Zur Stau­stu­fe 21, 91301 Forch­heim) auf der Schleu­sen­in­sel am Jugend­zelt­platz wird wegen…