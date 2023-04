Der Ärzt­li­che Direk­tor und Chef­arzt der Kli­nik für Ortho­pä­die und Unfall­chir­ur­gie, Dr. med. Phil­ipp Koehl, MHBA erhielt vom Maga­zin „stern“ das Sie­gel „Deutsch­lands aus­ge­zeich­ne­te regio­na­le Ärzte“.

Was macht einen guten Arzt aus? Aus­bil­dung, Erfah­rung oder Wis­sen? Den einen Fak­tor gibt es wohl nicht. Es geht um ein Gesamt­bild. So wie sich der Pati­ent auch wünscht, dass der Arzt nicht nur auf ein Organ schaut, son­dern den gan­zen Men­schen in den Fokus rückt.

Erst­mals ver­öf­fent­licht der stern in die­sem Jahr die umfang­rei­che Ärz­te­li­ste „Deutsch­lands aus­ge­zeich­ne­te regio­na­le Ärz­te“, in der auch der Ärzt­li­che Direk­tor des Kli­ni­kums Fich­tel­ge­bir­ge, Dr. med. Phil­ipp Koehl, auf­ge­führt wird. „Ich freue mich natür­lich rie­sig über die­se Aus­zeich­nung, möch­te aber fest­stel­len, dass dies in erster Linie ein Lob für die her­aus­ra­gen­de Lei­stung der gesam­ten Mann­schaft mei­ner Kli­nik ist. Aus­ge­zeich­ne­te Exper­ti­se kann nur im Team funk­tio­nie­ren und basiert auf einer unkom­pli­zier­ten Zusam­men­ar­beit auf hohem Niveau“, so Dr. Koehl zu sei­ner Aus­zeich­nung. Der Vor­stand des Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge, Herr Alex­an­der Mey­er freut sich eben­falls: „Das ist eine beson­de­re Lei­stung, zu der wir Herrn Dr. Koehl sehr herz­lich gratulieren.“

Mehr als 370.000 Ärz­tin­nen und Ärz­te behan­deln in Deutsch­land Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten. Eine schier unüber­schau­ba­re Anzahl. Die Unter­su­chung „Deutsch­lands aus­ge­zeich­ne­te Ärz­te“ soll nach Anga­ben des sterns dazu die­nen, Trans­pa­renz im Fach­ärz­te-Dschun­gel zu schaf­fen. „Nicht bei jeder Erkran­kung will man quer durch die Repu­blik rei­sen. Auch vor Ort gibt es qua­li­fi­zier­te Top-Exper­ten“ erklärt Dr. Koehl. Sie wer­den mit Hil­fe der stern-Liste leich­ter auf­find­bar. Sor­tiert nach 35 Indi­ka­tio­nen wer­den deutsch­land­weit ins­ge­samt 1422 Top-Medi­zi­ner benannt.

Unab­hän­gi­ger und mehr­di­men­sio­na­ler Rechercheprozess

Die Ärz­te­li­sten sind das Ergeb­nis eines auf­wän­di­gen und mehr­di­men­sio­na­len Recher­che­pro­zes­ses. Dabei ermit­telt das unab­hän­gi­ge Recher­che­insti­tut MINQ die regio­na­len Top-Medi­zi­nerin­nern und Medi­zi­ner aus 35 Fach­be­rei­chen. „Alle aus­ge­zeich­ne­ten Ärz­te sind zer­ti­fi­ziert und ver­fü­gen über meh­re­re Qua­li­täts­merk­ma­le“, so der stern-Chef­re­dak­teur Dr. Schmitz. Die­se umfas­sen neben der per­sön­li­chen Qua­li­fi­ka­ti­on unter ande­rem wis­sen­schaft­li­che Publi­ka­tio­nen, die Wei­ter­bil­dungs­be­fug­nis und Kol­le­gen­emp­feh­lung. Das Recher­che­insti­tut MINQ blickt dabei auf eine über 20-jäh­ri­ge Erfah­rung zurück.

Eine Schlüs­sel­funk­ti­on für den Erfolg sieht Dr. Koehl in dem Sek­ti­ons­mo­dell, das die Exper­ti­se ver­schie­de­ner Top-Medi­zi­ner in einer Kli­nik zusam­men­führt und letzt­lich die Grund­la­ge dafür bil­det, dass in die­sem Jahr im Fach­be­reich Orthopädie/​Unfallchirurgie für den Bereich Fuß­chir­ur­gie die Kli­nik am Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge aus­ge­zeich­net wurde.

Neben der Sek­ti­on Hand- und Fuß­chir­ur­gie (Lei­ten­der Arzt Dr. Mada) hält die Kli­nik für Ortho­pä­die und Unfall­chir­ur­gie noch wei­te­re aus­ge­wie­se­ne Spe­zia­li­sten vor. Dies sind neben der Sek­ti­on Unfall­chir­ur­gie (Dr. Bin­der), die Sek­ti­on Wir­bel­säu­len­chir­ur­gie (Prof. Dr. Achim Ben­ditz), die Sek­ti­on Sport­or­tho­pä­die (Dr. Mar­kus-Johan­nes Rueth) und die Sek­ti­on für Rege­ne­ra­ti­ve Medi­zin (Prof. h.c. Dr. Eisen­mann-Klein). Zusätz­lich beglei­tet die Sek­ti­on Mus­ku­los­ke­letta­le For­schung (Prof. Dr. Alex­an­der Schuh) die kli­ni­schen Tätig­kei­ten wis­sen­schaft­lich und lei­stet so einen wich­ti­gen Bei­trag zur Qua­li­täts­si­che­rung und damit zur ins­ge­samt posi­ti­ven Ent­wick­lung der Klinik.

Über die Kli­nik für Ortho­pä­die und Unfallchirurgie

Die Kli­nik für Ortho­pä­die und Unfall­chir­ur­gie bie­tet für das gesam­te Spek­trum der Mus­ku­los­ke­letta­len Chir­ur­gie hoch­qua­li­fi­zier­te Ärz­te. Die Kli­nik gewähr­lei­stet mit einem moder­nen Trau­ma­zen­trum eine umfas­sen­de Ver­sor­gung 24 Stun­den an 365 Tagen im Jahr. Mit der Zulas­sung zum D‑Arzt Ver­fah­ren wer­den Arbeits­un­fäl­le ambu­lant und sta­tio­när behandelt.

Die Kli­nik für Ortho­pä­die und Unfall­chir­ur­gie ver­fügt über einen hoch­mo­der­nen O‑Arm, mit dem wäh­rend der Ope­ra­ti­on drei­di­men­sio­na­le CT-Bil­der ange­fer­tigt wer­den kön­nen. Es ist eines der modern­sten Navi­ga­ti­ons­sy­ste­me in die­sem Bereich. Zusätz­lich sind in der Kli­nik neben moder­ne 3D Bild­wand­lern sowie zwei hoch­auf­lö­sen­de OP-Mikro­sko­pe im Einsatz.

Ärzt­li­cher Direk­tor und Chef­arzt der Kli­nik: Dr. med. Phil­ipp Koehl, MHBA