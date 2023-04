Kampf um Plät­ze auf der Weltrangliste

Auch in die­sem Jahr laden die Schach­freun­de Kir­chen­lamitz wie­der zu ihrem belieb­ten Schnell­schach-Open ein; Ter­min ist Sams­tag, 6. Mai. Auch in die­sem Jahr wer­den wie­der die ober­frän­ki­schen Schnell­schach-Mei­ster der Senio­ren, Jung­se­nio­ren, Nesto­ren und Senio­rin­nen ermit­telt. Eben­so die Kreis­mei­ster im Schnell­schach und die Kir­chen­lamit­zer Stadt­mei­ster. Es han­delt sich um den größ­ten schach­li­chen Wett­be­werb in der Regi­on Hoch­fran­ken; im ver­gan­ge­nen Jahr wur­de dabei die 50-Teil­neh­mer-Mar­ke geknackt.

Und doch ist etwas neu: Erst­mals wird das Tur­nier nach Rapid-Elo aus­ge­wer­tet. Das heißt: Alle, die teil­neh­men, haben nach dem Tur­nier eine inter­na­tio­na­le Wer­tungs­zahl für Schnell­schach. Sie sichern sich damit einen Platz auf der Schnell­schach-Welt­rang­li­ste. Deutsch­land­weit gibt es nur weni­ge Tur­nie­re mit einer der­ar­ti­gen Aus­wer­tung. Die Ver­an­stal­ter, der Schach­be­zirk Ober­fran­ken und der Kreis­ver­band Hof-Bay­reuth-Kulm­bach, wol­len dadurch das Open noch attrak­ti­ver machen.

Wie immer bit­ten sie um Vor­anmel­dun­gen, um bes­ser pla­nen zu kön­nen. Für Spie­le­rin­nen und Spie­ler, die noch kei­ne Elo-Zahl haben, ist die­se Vor­anmel­dung beson­ders wich­tig: So kön­nen sie schon weit vor dem Tur­nier beim Welt­schach­ver­band Fide gemel­det wer­den, und dann steht einer Rapid-Elo-Aus­wer­tung nichts im Wege. Wei­te­rer Vor­teil: Wenn ein Spie­ler in Zukunft an einem Tur­nier­schach-Open mit Elo-Aus­wer­tung teil­nimmt, ist er bereits bei der Fide regi­striert. Zur Anmel­dung bei der Fide muss man noch das Geburts­da­tum angeben.

In den weni­gen Tagen, an denen die Anmel­dung frei­ge­schal­tet ist, haben sich bereits 13 Denk­sport­ler einen Platz gesichert.

Was sich auch ändert: Das Open beginnt am 6. Mai bereits um 11 Uhr, wie gehabt im Hasen­züch­ter­heim am Hal­lerstei­ner Weg 23 in Kir­chen­lamitz. So kom­men die weit­an­ge­rei­sten Teil­neh­mer (von denen es glück­li­cher­wei­se immer eini­ge gab) nicht all­zu spät nach Hau­se. Die Sie­ger­eh­rung ist um ca. 17 Uhr vorgesehen.

Alle Infor­ma­tio­nen in der Aus­schrei­bung unter www​.schach​be​zirk​-ober​fran​ken​.de

Ver­bind­li­che Anmel­dun­gen bit­te per E‑Mail an schach-​tt@​web.​de