Am 23.04.2023 ist baye­ri­scher Akti­ons­tag für den Radent­scheid Bay­ern. Auch in Hof lädt das loka­le Akti­ons­bün­dis zu einer Rad­tour ein, um sich für den zügi­gen, lan­des­wei­ten Aus­bau einer Rad­ver­kehrs­in­fra­struk­tur einzusetzen.

Jeder Mensch in Bay­ern soll die Mög­lich­keit haben, das Fahr­rad als siche­res und selbst­ver­ständ­li­ches Ver­kehrs­mit­tel zu nut­zen. Für Kin­der ist es oft undenk­bar mit dem Rad zur Schu­le zu fah­ren. Dazu müs­sen deut­lich mehr siche­re und gut aus­ge­bau­te Rad­we­ge entstehen.

Nach­dem für den Zulas­sungs­an­trag für das Volks­be­geh­ren Ende Janu­ar vier­mal so vie­le Unter­schrif­ten wie nötig an das Mini­ste­ri­um über­ge­ben wor­den sind (mehr als 100 000), fin­den bay­ern­weit zahl­rei­che Aktio­nen statt, bis das Volks­be­geh­ren zuge­las­sen wird.

In Hof geht es am 23.04.2023 um 11 Uhr am Kugel­brun­nen los. Ziel ist der Fern­weh­park in Ober­kot­z­au. Dort kann man die Rad­tour gut mit dem Besuch des Früh­lings­markts am Plär­rer ver­bin­den, der am die­sem­Tag eröff­net wird.

Egal ob oft oder sel­ten auf dem Rad und egal ob groß oder klein – alle sind herz­lich ein­ge­la­den mit­zu­ra­deln und für eine siche­re sowie nach­hal­ti­ge Mobi­li­tät in die Peda­len zu treten!

Die ÖDP unter­stützt die Akti­on seit der Grün­dung der Radent­scheid Bay­ern – Lokal­grup­pe Hof.

Spiel­re­geln & Teilnahmebedingungen

Die Teil­nah­me an der Stern­fahrt ist kosten­frei und erfolgt auf eige­ne Verantwortung.

Kin­der kön­nen mit erwach­se­ner Begleit­per­son mitfahren.

Wir wer­den von der Poli­zei begleitet.

Die offi­zi­el­le Pres­se­mit­tei­lung des Akti­ons­bünd­nis­ses Radent­scheid Bay­ern fin­den Sie unter radent​scheid​-bay​ern​.de/​p​r​e​s​s​e​/​p​r​e​s​s​e​m​i​t​t​e​i​l​u​n​gen

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Radent­scheid Bay­ern unter https://​radent​scheid​-bay​ern​.de/