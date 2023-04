Am 22. April musi­zie­ren bei dem Wett­be­werb der Städ­ti­schen Musik­schu­le Schü­le­rin­nen und Schü­ler zwi­schen 7 und 15 Jahren.

24 Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Städ­ti­schen Musik­schu­le Bam­berg wer­den am Sams­tag, 22. April 2023, ab 9.30 Uhr beim 20. inter­nen Wett­be­werb um den NEU­PERT-Preis 2023 und begehr­te Geld­prei­se spie­len. Aus­tra­gungs­ort ist der Aus­stel­lungs­raum der Fir­ma J.C. Neu­pert, Werk­stät­ten für histo­ri­sche Tasten­in­stru­men­te in der Bie­gen­hof­stra­ße 9 in Hallstadt.

Es musi­zie­ren jun­ge Musi­ke­rin­nen und Musi­ker im Alter von 7 bis 15 Jah­ren mit Streich­in­stru­men­ten, Blas­in­stru­men­ten, am Kla­vier und an der Gitar­re. Zu hören sein wer­den Wer­ke von Bach, Tele­mann, Hän­del, Haydn, Mozart, Beet­ho­ven, Men­dels­sohn Bar­thol­dy, Schu­mann, Fau­ré, Bar­tok u.a. Teil­neh­men wer­den Solist:innen und Ensem­bles, die in drei Alters­grup­pen von einer Fach­ju­ry bewer­tet werden.

Da alle Wer­tungs­spie­le sowie die Bekannt­ga­be der Ergeb­nis­se um 16.30 Uhr öffent­lich sind, ergeht an alle Musik­in­ter­es­sier­ten herz­li­che Einladung!