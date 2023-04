Im Vier­tel­fi­na­le der Auf­stiegs­run­de der 2. Toyo­ta Damen Bas­ket­ball Bun­des­li­ga ver­lo­ren die Damen der DJK Don Bos­co Bam­berg am Sams­tag­nach­mit­tag gegen die VfL VIAC­TIV-Astro­La­dies Bochum das Hin­spiel mit 63:67. Die Ent­schei­dung in der Run­de der letz­ten acht Teams wird am kom­men­den Wochen­en­de mit dem Rück­spiel fal­len. Gewinnt hier die DJK mit mehr als vier Punk­ten, geht die Play­off-Rei­se weiter.

Eine Wer­bung für den Bas­ket­ball­sport beka­men die 200 Zuschauer/​innen bei der Begeg­nung zwi­schen dem Süd-Drit­ten gegen die Zweit­plat­zier­ten aus der Nord­staf­fel zu sehen. Elf Füh­rungs­wech­sel waren auf dem Scou­ting­be­richt nach der ersten Halb­zeit ver­zeich­net, als die Haus­her­rin­nen nach einem 11:2‑Lauf zum Ende des 2. Vier­tels mit einem leich­ten Vor­sprung (38:32) in die Kabi­nen­be­spre­chung gin­gen. Danach blieb das Spiel wei­ter eng und span­nend. Als die Damen aus NRW durch ein vier­tel­über­grei­fen­des 0:17 auf ein­mal zwei­stel­lig führ­ten (49:60, 33. Minu­te), schien dem Don-Bos­co-Team die Par­tie aus den Hän­den zu glei­ten. Doch zogen sich die Ober­frän­kin­nen noch mal am Schopf und kamen durch einen 14:7‑Endspurt noch zu einem ver­söhn­li­chen und dem Spiel­ver­lauf ent­spre­chen­den End­ergeb­nis (63:67).

DJK-Coach Stef­fen Dau­er war nach dem Spiel trotz der Nie­der­la­ge zufrie­den mit dem Auf­tre­ten sei­nes Teams: „Wir haben heu­te ein rich­tig gutes Spiel gemacht, alles ver­sucht und alles rein­ge­hau­en was wir haben. Am Ende hat es lei­der nicht zum Sieg gereicht. Unse­re kör­per­li­che Unter­le­gen­heit konn­ten wir nicht immer aus­glei­chen. Mit einer bes­se­ren Tref­fer­quo­te hät­ten wir heu­te viel­leicht sogar gewin­nen können.“

Wie zuletzt in Her­ne waren die Tref­fer­quou­ten vor allem von drau­ßen aus­bau­fä­hig. Kate Hill ver­buch­te zwar 18 Punk­te, hat­te aber mit 1/12 Drei­ern dies­mal kein Ziel­was­ser getrun­ken. Julia För­ner punk­te­te eben­falls zwei­stel­lig (13) mit einer beacht­li­chen 5/​7‑Zweierquote, blieb aber von der Drei­er­li­nie eben­falls unge­fähr­lich (1/7). Ihre beste Sai­son­lei­stung bot dage­gen Lucie Miku­l­o­vá, die mit 15 Punk­ten, einem Drei­er, einem Block und sie­ben Rebounds effek­tiv­ste Akteu­rin ihres Teams war. So sehen die Aus­sich­ten auf ein Wei­ter­kom­men ins Halb­fi­na­le gar nicht so schlecht aus, sofern die Distanz­wür­fe am kom­men­den Sonn­tag in Bochum bes­ser fal­len sollten.

Hill (18 Punkte/​1 Drei­er), Miku­l­o­va (15/1), För­ner (13/1), Barth (6/2), Sach­nov­ski (4), Wald­ner (4), Küh­horn (3/1), Uls­hö­fer (0), Hum­mel (0), Spie­gel (0), T. Hidal­go Gil;

Bochum: File­wich (20), Olson (13/3), Fried­rich (10), Ble­ker (9/1), Lan­ger­mann (9/1), Mar­tin (3/1), Bar­ro­so-Perez (3/1), E. Mors­bach (0), L. Mors­bach, Tho­mas, Laerbusch.