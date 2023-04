Gelingt in Frank­furt der erste Aus­wärts­sieg der Saison?

Wenn medi bay­reuth am Sonn­tag zum Gast­spiel bei den FRA­PORT SKY­LI­NERS antritt, liegt der letz­te Bay­reu­ther Aus­wärts­sieg in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga unglaub­li­che 431 Tage zurück. Seit dem 16. Febru­ar 2022 (111:95 in Olden­burg) konn­te man in frem­der Hal­le nicht mehr gewin­nen. Soll­te die­se schwar­ze Serie auch nach dem 30. BBL Spiel­tag noch Bestand haben, wäre man im 13. Jahr nach dem Wie­der­auf­stieg 2010 defi­ni­tiv abge­stie­gen und müss­te somit den Weg in die ProA antreten.

Gedan­ken an die­se mög­li­che End­gül­tig­keit wur­den in der Vor­be­rei­tung auf die Par­tie bei den Hes­sen jedoch nicht ver­schwen­det. Viel­mehr ging es Head Coach Mla­den Dri­jen­cic dar­um, die gute erste Halb­zeit des Heim­spiels gegen Chem­nitz in den Fokus sei­ner Spie­ler zu rücken. Hier möch­te man am Sonn­tag ab 15:00 Uhr in der Süwag Ener­gie ARE­NA anknüp­fen, um so doch end­lich ein­mal auch aus­wärts wie­der jubeln zu können.