Stef­fen Mül­ler-Eicht­may­er hat­te über die Oster­fe­ri­en Gele­gen­heit, sei­ne Frak­ti­ons­kol­le­gin Mela­nie Röve­kamp (Forch­hei­mer Grü­ne Liste, FGL) nach Ugan­da zu beglei­ten. Wäh­rend Röve­kamp bereits seit meh­re­ren Jah­ren über „Sos­olya Undu­gu Fami­lie e.V.“ Kin­der aus pre­kä­ren Ver­hält­nis­sen in der Haupt­stadt Kam­pa­la unter­stützt, besuch­te Mül­ler-Eicht­may­er das Kiwo­ko-Hos­pi­tal. Das pri­va­te Kran­ken­haus liegt etwa vier Fahrt­stun­den nörd­lich der Haupt­stadt und ver­fügt über ca. 200 Bet­ten und ver­sorgt zudem die umlie­gen­den Dör­fer mit Sprech­stun­den vor Ort. Der Kon­takt dort­hin ent­stand über Mit­ar­bei­ten­de des Kli­ni­kums Forch­heim, die „Hil­fe für Kiwo­ko e.V.“ mit­ge­grün­det haben. Neben medi­zi­ni­scher Hil­fe­lei­stung durch (Sach-)Spenden und Fach­kräf­te­aus­tausch för­dert der Ver­ein die Erwei­te­rung der Foto­vol­ta­ik-Anla­ge des Kran­ken­hau­ses. Auf­grund der unsi­che­ren Strom­ver­sor­gung aus dem Netz sol­len die für die medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung gefähr­li­chen Strom­aus­fäl­le sowie die hohen Strom­ko­sten redu­ziert wer­den. Dies und die damit ver­bes­ser­te Öko­bi­lanz waren für Mül­ler-Eicht­may­er, selbst in der Ener­gie­wirt­schaft tätig, Aus­lö­ser, sich für das Pro­jekt ein­zu­set­zen. Als Mit­glied des Auf­sichts­ra­tes der Stadt­wer­ke Forch­heim GmbH lag es nahe, auch dort für Unter­stüt­zung zu wer­ben. Ent­spre­chend groß ist des­halb die Freu­de dar­über, dass Mül­ler-Eicht­may­er bei sei­nem Besuch vor Ort dem Medi­zi­ni­schen Direk­tor Dr. Peter Ser­wad­da eine Spen­den­zu­sa­ge der Stadt­wer­ke Forch­heim über­mit­teln konnte.

Die aktu­ell in Betrieb befind­li­che PV-Anla­ge wur­de 2017 mit Spen­den aus Groß­bri­tan­ni­en instal­liert und 2019 erwei­tert. Sie deckt aller­dings weni­ger als 10 % des Jah­res-Strom­be­darfs von ins­ge­samt ca. 225 MWh. Nach Dar­stel­lung der Kli­nik­lei­tung ent­fällt knapp die Hälf­te des Ver­brauchs auf die Tages­stun­den, was das Poten­zi­al an Eigen­ver­sor­gung mit Solar­strom ver­deut­licht. Auf Emp­feh­lung von Mül­ler-Eicht­may­er soll nun der Erzeu­gungs­last­gang der Wech­sel­rich­ter aus­ge­le­sen wer­den, damit die Daten für die wei­te­re Pla­nung zur Ver­fü­gung ste­hen. So ist vor­ge­se­hen, dass sich über „Hil­fe für Kiwo­ko e.V.“ ein Elek­tro­in­ge­nieur aus Deutsch­land ein detail­lier­tes Bild vor Ort machen wird. Dabei ist das Kran­ken­haus dank einer bereits 2004 instal­lier­ten japa­ni­schen PV-Anla­ge, die zwi­schen­zeit­lich aller­dings nicht mehr besteht, Solar­strom-Pio­nier. Für die nun vor­ge­se­he­ne Erwei­te­rung der PV-Anla­ge ste­hen bereits Mit­tel aus Groß­bri­tan­ni­en zur Ver­fü­gung; der größ­te, noch feh­len­de Teil wird von „Hil­fe für Kiwo­ko e.V.“ zur Ver­fü­gung gestellt. Der Ver­ein erwar­tet dazu auch För­der­gel­der des Bun­des und hofft auf wei­te­re Spen­der, damit die noch bestehen­de Finan­zie­rungs­lücke geschlos­sen und zeit­nah mit der Umset­zung begon­nen wer­den kann.

Beein­druckt zeig­te sich Mül­ler-Eicht­may­er auch von den wei­te­ren Maß­nah­men des Kran­ken­hau­ses zur Erwei­te­rung des Selbst­ver­sor­gungs­gra­des und Bestre­bun­gen zu mehr Nach­hal­tig­keit, was über­wie­gend aus dem Man­gel an exter­ner Ver­füg­bar­keit auf dem Land bezie­hungs­wei­se den dazu nöti­gen finan­zi­el­len Mit­teln resul­tiert. So ver­sorgt sich das Kran­ken­haus nach Dar­stel­lung des Medi­zi­ni­schen Direk­tors durch einen eige­nen Brun­nen inklu­si­ve Trink­was­ser­auf­be­rei­tung fast aus­schließ­lich selbst, ohne auf das teu­re Lei­tungs­was­ser zurück­grei­fen zu müs­sen. Für die Brauch­was­ser­ver­sor­gung kann auf diver­se Regen­was­ser­samm­ler zurück­ge­grif­fen wer­den. Zur Was­se­r­er­wär­mung wird stel­len­wei­se auf Solar­ther­mie gesetzt und für die Kran­ken­haus­kü­che kommt ein Teil des Feu­er­hol­zes bereits aus einer eige­nen Plan­ta­ge (Gas ist auf­grund der gro­ßen Men­gen und der Trans­port­we­ge uner­schwing­lich). Die dort wach­sen­den Pini­en ste­hen in eini­gen Jah­ren zudem als Bau­holz zur Ver­fü­gung. Das Kran­ken­haus betreibt dar­über hin­aus eine eige­ne Werk­statt, unter ande­rem zur War­tung und Instand­hal­tung des Fuhr­parks. Für die Zukunft denkt Dr. Ser­wad­da bereits an eine Bio­gas­an­la­ge und hat die Visi­on von einer regio­na­len Kran­ken­ver­si­che­rung, nach­dem von staat­li­cher Sei­te zwar bereits vor zehn Jah­ren dar­über gespro­chen, aber bis­her nichts pas­siert sei. Dazu muss man wis­sen, dass die Pati­en­ten mit weni­gen Aus­nah­men für die Behand­lun­gen selbst auf­kom­men müs­sen, was sich vie­le Men­schen schlicht nicht lei­sten kön­nen. Die Kosten für HIV-Medi­ka­men­te wer­den vom Staat über­nom­men; die Früh­ge­bur­ten-Sta­ti­on von einer austra­li­schen Hilfs­or­ga­ni­sa­ti­on finanziert.

Vor Abrei­se konn­te Mül­ler-Eicht­may­er schließ­lich noch einen Kof­fer vol­ler medi­zi­ni­scher Hilfs­mit­tel, Medi­ka­men­te und Klein­ge­rä­te über­rei­chen, die ihm sein Forch­hei­mer Haus­arzt Dr. Tho­mas Fren­zel als Sach­spen­de mit auf den Weg gege­ben hatte.

Mül­ler-Eicht­may­er freut sich außer­dem einen Bei­trag zum Net­wor­king inner­halb des Lan­des gelei­stet zu haben, wenn nun der ört­li­che Lei­ter der Sos­olya-Kin­der­hilfs­or­ga­ni­sa­ti­on in Kam­pa­la plant, das Kran­ken­haus in Kiwo­ko zu besu­chen: „Viel­leicht ergibt sich dar­aus eine Grund­la­ge zur Zusam­men­ar­beit, bei­spiels­wei­se beim Ver­trieb von Hand­werks­kunst der HIV-Pati­en­ten aus Kiwo­ko bezie­hungs­wei­se zur Berufs­ori­en­tie­rung der Jugend­li­chen aus Kam­pa­la in der Kran­ken­pfle­ge und der Medizin“.

Wer das Kran­ken­haus unter­stüt­zen möch­te, erreicht den Ver­ein „Hil­fe für Kiwo­ko e.V.“ unter https://​www​.hil​fe​-fuer​-kiwo​ko​.de/