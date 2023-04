Am Sams­tag, den 25.03.2023, lud der ESC Höch­stadt wie­der zur jähr­li­chen „Gala on Ice“ ins Höch­stadter Eis­sta­di­on ein. Das dies­jäh­ri­ge The­ma stand ganz im Zei­chen des Films und bot den Besu­che­rin­nen und Besu­chern eine fan­ta­sie­vol­le Rei­se in far­ben­fro­he Wel­ten kine­ma­to­gra­fi­scher Meisterwerke.

Rote Absperr­kor­deln und Film­pla­ka­te ver­mit­tel­ten den Zuschau­ern bereits beim Ein­tritt in die Eis­hal­le die Atmo­sphä­re eines Kinos und ein gro­ßes Schild hieß sie im „Ice Cine­ma Höch­stadt“ herz­lich will­kom­men. Als schließ­lich alle Besu­che­rin­nen und Besu­cher ihre Plät­ze ein­ge­nom­men hat­te, begann „Cine­ma­tic Fan­ta­sia“ mit einem Besuch in einer weit ent­fern­ten Galaxie.

Quer durch die Filmgeschichte

Ins­ge­samt sechs­und­zwan­zig Film­wel­ten wur­den im abwechs­lungs­rei­chen Pro­gramm des Abends prä­sen­tiert. Sie führ­ten die gro­ßen und klei­nen Zuschau­er in fan­ta­sti­sche Rei­che, den Wil­den Westen und die zeit­lo­sen Klas­si­ker der Film­ge­schich­te. So tra­fen die Gäste in der ersten Halb­zeit etwa auf eine Grup­pe Feen aus Nim­mer­land, besuch­ten die Pha­rao­nin Cleo­pa­tra in ihrem Palast und bega­ben sich mit Mary Pop­pins auf eine bun­te Rei­se über die Dächer der Stadt.

Nach einer kur­zen Pau­se samt spon­ta­ner Tanz­ein­la­ge, bestaun­ten die Kino­gä­ste in den Wäl­dern von Pan­do­ra bei einem Hei­lungs­ri­tu­al auf dem leuch­ten­den Baum der See­len und begeg­ne­ten bekann­ten Prot­ago­ni­sten wie Char­ly Chap­lin und Obe­lix. Sie folg­ten den Gefähr­ten auf ihrer Rei­se zum Schick­sals­berg, lüf­te­ten das Geheim­nis der eiser­nen Mas­ke und folg­ten Prin­zes­sin Jas­min durch den Zau­ber ara­bi­scher Nächte.

Ein­mal Kino­lein­wand und zurück

„Wir woll­ten, wie im ver­gan­ge­nen Jahr auch, ein stim­mi­ges Gesamt­bild erschaf­fen“, berich­tet Nad­ja Mül­ler, 1. Vor­stand des ESC Höch­stadt. So wur­de bereits im Som­mer damit begon­nen, eine bun­te und viel­fäl­ti­ge Aus­wahl an Fil­men zusam­men­zu­stel­len. Ergänzt wur­de die abwechs­lungs­rei­che Musik­aus­wahl durch fan­ta­sie­vol­le Kostü­me und far­ben­fro­he, the­ma­tisch pas­sen­de Bil­der. Die­se wur­den wie auch im ver­gan­ge­nen Jahr hin­ter die Akteu­re auf eine gro­ße Lein­wand projiziert.

Über 300 Läu­fe­rin­nen und Läu­fer aller Alters­grup­pen stell­ten ihr Kön­nen in schön gestal­te­ten Cho­reo­gra­fien unter Beweis. Neben gro­ßen Grup­pen­num­mern und Soli­sten, waren Paar­läu­fe und die bei­den Syn­chron­eis­kunst­lauf­teams des ESC zu sehen. „Es war uns wich­tig, neben bekann­ten Klas­si­kern und bild­ge­wal­ti­gen Block­bu­stern auch etwas unbe­kann­te­re Fil­me ins Pro­gramm auf­zu­neh­men“, sagt Mül­ler abschlie­ßend. „So woll­ten wir die­sen Abend zu einem abwechs­lungs­rei­chen Spek­ta­kel machen, der die Gäste zum einen neu­gie­rig macht, aber auch einen Erken­nungs­wert beinhal­tet. Und ich den­ke, das ist uns auch gelun­gen. Ein gro­ßes Dan­ke­schön geht an die­ser Stel­le an die Abtei­lungs­lei­ter Eis­kunst­lauf, Simon Aven­da­ño und Iri­na Horn, für ihr unbe­schreib­li­ches Enga­ge­ment, sowie an alle, die in der Vor­be­rei­tung und hin­ter den Kulis­sen mit­ge­hol­fen haben.“

Die ESC Gala on Ice stellt den all­jähr­li­chen und tra­di­ti­ons­rei­chen Abschluss der Eis­sai­son des ESC Höch­stadt dar. Nach dem ersten Bava­ria­Cup, einem inter­na­tio­na­len Syn­chron­eis­kunst­lauf­wett­be­werb bei dem über 500 Sport­ler aus 10 Natio­nen in Höch­stadt zu Gast waren, ein wei­te­res High­light der Groß­ver­an­stal­tun­gen des ESC Höchstadt.