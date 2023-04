Bun­tes Pro­gramm im Jahr des 30-jäh­ri­gen Welterbejubiläums

Gute Nach­rich­ten für Gar­ten­be­gei­ster­te: Ab dem 21. April star­tet das Gärt­ner- und Häcker­mu­se­um in die neue Sai­son. „Wir freu­en uns, im Jahr des 30-jäh­ri­gen Jubi­lä­ums Bam­bergs auf der Welt­erbe­li­ste unse­ren Gästen ein viel­fäl­ti­ges Pro­gramm prä­sen­tie­ren zu kön­nen“, sagt Andre­as Dechant, Vor­sit­zen­der des Muse­ums­ver­eins. Das Muse­um wird bis zum 5. Novem­ber 2023 diens­tags bis sonn­tags von 11 bis 17 Uhr geöff­net sein.

Das histo­ri­sche Gärt­ner­haus, in dem sich das Muse­um befin­det, ver­mit­telt, wie Gärt­ner­fa­mi­li­en um 1900 gelebt haben. Es gibt Ein­sicht in die pri­va­te und reli­giö­se Welt der Gärt­ner und stellt die typi­schen Bam­ber­ger Lokal­sor­ten, die tra­di­tio­nel­len Werk­zeu­ge und Han­dels­we­ge der Gärt­ner vor. Mul­ti­me­dia­sta­tio­nen, Schau­ta­feln und das „Gärt­ner­ki­no“ im ehe­ma­li­gen Stall geben wei­te­re beson­de­re Ein­blicke in die viel­fäl­ti­ge Gärt­ner­welt. Wer an einem Besuch des Schau­gar­tens inter­es­siert ist, muss sich aller­dings wit­te­rungs­be­dingt noch etwas gedul­den. Die Lokal­sor­ten wer­den gera­de gepflanzt und brau­chen natur­be­dingt noch etwas Zeit bis sie eine gewis­se Grö­ße erreichen.

„Das Bam­ber­ger Gärt­ner- und Häcker­mu­se­um ist ein­zig­ar­tig. Sei­ne Ver­an­schau­li­chung der Gärt­ner­kul­tur ist eine gro­ße Berei­che­rung für die Welt­erbe­ver­mitt­lung Bam­bergs“, schwärmt Dia­na Bütt­ner, kom­mis­sa­ri­sche Lei­te­rin des Zen­trums Welt­erbe Bam­berg und ver­weist auf das Jubi­lä­ums­pro­gramm anläss­lich des 30-jäh­ri­gen Bestehens Bam­bergs auf der Welt­erbe­li­ste, in dem die Gärt­ner­stadt beson­ders im Fokus steht.

Gleich zu Beginn der Sai­son gibt es mit dem Tag der offe­nen Gärt­ne­rei­en am 30. April ein High­light im Jah­res­pro­gramm: Zwei­mal täg­lich wer­den öffent­li­che Haus­füh­run­gen und Fach­füh­run­gen durch den Muse­ums­gar­ten ange­bo­ten. Auch am Inter­na­tio­na­len Muse­ums­tag, dem 15. Mai, betei­ligt sich das Muse­um mit Spe­zi­al­füh­run­gen. Für die jewei­li­ge Teil­nah­me ist ledig­lich der Muse­ums­ein­tritt zu ent­rich­ten. Jun­ge Gar­ten­be­gei­ster­te kön­nen das Gärt­ner- und Häcker­mu­se­um in die­sem Jahr auch an der Kin­der-Uni am 6. Mai, die in Koope­ra­ti­on der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg und des Zen­trums Welt­erbe Bam­berg ent­stand, erfor­schen. Das gan­ze Jah­res­pro­gramm des Muse­ums fin­det sich auf der Muse­ums­home­page unter www​.ghm​-bam​berg​.de. Wei­te­re Ver­an­stal­tun­gen, Vor­trä­ge und Events rund um das The­ma Gärt­ner­stadt gibt es unter: www​.welt​erbe​.bam​berg​.de/​d​e​/​p​r​o​j​e​k​t​e​/​j​u​b​i​l​a​eum.

Auch Grup­pen­füh­run­gen bie­tet das Muse­um wie­der an. Die ein­ein­halb­stün­di­gen Füh­run­gen durch das Haus und den Gar­ten sind buch­bar bei Ste­pha­nie Eiß­ing unter eissing.​stephanie@​web.​de. Für Indi­vi­du­al­be­su­chen­de fin­den öffent­li­che Gärt­ner­stadt-Füh­run­gen statt, auch hier steht ein Besuch im Gärt­ner- und Häcker­mu­se­um auf dem Pro­gramm. Die Tou­ren star­ten immer frei­tags um 14.30 Uhr und sind über das Info­te­le­fon 0951/2976–200 oder direkt bei der Tou­rist Infor­ma­ti­on Gey­ers­wörth­stra­ße 5 zu buchen.