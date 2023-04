Die SG Neun­kir­chen macht auch in die­sem Jahr wie­der bei der Fit­ness­ak­ti­on der Abend­schau mit und bie­tet regel­mä­ßig einen LAUF10!-Treff unter fach­kun­di­ger Lei­tung an. Ide­al für alle, die wie­der akti­ver wer­den und etwas für ihre Gesund­heit tun wol­len. Der gro­ße Vor­teil an einer Lauf­grup­pe: Im Team macht Sport ein­fach mehr Spaß und durch das gegen­sei­ti­ge Moti­vie­ren fällt auch das Durch­hal­ten leichter.

Nach dem bewähr­ten Trai­nings­plan der TU Mün­chen machen wir dich – auch ohne vor­he­ri­ge Lauf­erfah­rung – lang­sam und kon­ti­nu­ier­lich fit, sodass du nach 10 Wochen 10 km jog­gen kannst. Wir trai­nie­ren gemein­sam in der Grup­pe, jeweils Mitt­woch- und Frei­tag­abend sowie Sonn­tag­mor­gen. Die Grup­pe wird immer von min­de­stens zwei Lauftrainer*innen begleitet.

Was kostet mich/​uns der Spaß? 40 € pro Per­son, jedes wei­te­re Fami­li­en­mit­glied kostet dann nur noch 10 €. Und: Auch nach LAUF10! kön­nen alle wei­ter bei uns im Ver­ein mit­lau­fen. Wir haben ver­schie­de­ne Grup­pen, mit unter­schied­li­chen Ambi­tio­nen, sodass wirk­lich für jede und jeden etwas dabei ist.

Ter­mi­ne:

27. April: Um 18:30 Uhr Info­ver­an­stal­tung in der Joseph-Kolb-Stra­ße 15, 91077 Neun­kir­chen am Brand

03. Mai: Um 18:30 Uhr erstes Lauf­trai­ning in der Joseph-Kolb-Stra­ße 15, 91077 Neun­kir­chen am Brand

12. Juli: letz­tes Training

15. Juli: Abschluss­lauf Wolnzach

Wir freu­en uns schon auf dich!

Mehr Infos zu LAUF10! unter www​.abend​schau​.de/​l​a​u​f10 und auf unse­rer Web­site www​.sport​grup​pe​-neun​kir​chen​.de.