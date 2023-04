Die Joseph-Stif­tung hat am Don­ners­tag, 20. April, Richt­fest für zwei Pro­jek­te in der Markt­ge­mein­de Eggols­heim gefei­ert. In der Schirna­id­ler Stra­ße ent­steht zum einen ein Gebäu­de mit fünf senio­ren­ge­rech­ten Miet­woh­nun­gen, einer Tages­pfle­ge und einer Schwe­stern­klau­sur mit 14 Zim­mern. Zum ande­ren errich­tet das kirch­li­che Woh­nungs­un­ter­neh­men aus Bam­berg auf einem benach­bar­ten Grund­stück eine Wohn­an­la­ge mit zwölf senio­ren­ge­rech­ten Miet­woh­nun­gen, von denen sechs öffent­lich geför­dert sind. Die Gesamt­bau­ko­sten bei­der Maß­nah­men belau­fen sich auf rund 8,5 Mil­lio­nen Euro.

Eggols­heim – Wie kann man im hohen Alter mög­lichst selbst­be­stimmt woh­nen? Was brau­chen eine Woh­nung und ihre Umge­bung, um dort als älte­rer Mensch gut leben zu kön­nen? Mit dem Richt­fest und der Wür­di­gung des Bau­fort­schrit­tes für zwei Bau­pro­jek­te am 20. April 2023 sind die Ant­wor­ten auf eini­ge die­ser Fra­gen in Eggols­heim ein gutes Stück näher gerückt.

Tages­pfle­ge, Schwe­stern­klau­sur und Wohnen

Zum einen setzt die Joseph-Stif­tung die Erwei­te­rung des Senio­ren­zen­trums St. Mar­tin in der Schirna­id­ler Stra­ße um. Auf dem Grund­stück des Cari­tas­ver­ban­des für die Erz­diö­ze­se Bam­berg ent­steht ein zwei­ge­schos­si­ges Gebäu­de mit fünf senio­ren­ge­rech­ten Miet­woh­nun­gen, einer Tages­pfle­ge und einer Schwe­stern­klau­sur mit 14 Zim­mern. Die Fer­tig­stel­lung der Arbei­ten sind zum jet­zi­gen Zeit­punkt für das Früh­jahr 2024 anvisiert.

Bar­rie­re­frei­heit als Maßstab

Die fünf bar­rie­re­frei­en Miet­woh­nun­gen lie­gen im Erd­ge­schoss des Erwei­te­rungs­baus des Senio­ren­zen­trums und sind für jeweils ein bis zwei Per­so­nen vor­ge­se­hen. Eben­falls im Erd­ge­schoss befin­det sich die Tages­pfle­ge. Im Ober­ge­schoss ent­steht eine Schwe­stern­klau­sur mit 14 Zim­mern und ver­schie­de­nen Gemein­schafts­räu­men. Auch hier sind alle Räu­me bar­rie­re­frei geplant. Das Gebäu­de wird in Mas­siv­bau­wei­se mit Wär­me­dämm­ver­bund­sy­stem (WDVS) errich­tet. Die Wär­me­ver­sor­gung erfolgt über Fern­wär­me. „Das Pro­jekt kom­bi­niert ver­schie­de­ne Aspek­te, die sich mit dem Woh­nen im Alter aus­ein­an­der­set­zen. Hier wer­den ver­schie­de­ne Bedürf­nis­se der künf­ti­gen Bewoh­ner wie selbst­be­stimm­tes Woh­nen oder Pfle­ge an einem Ort erfüllt. Wir sind froh mit der Cari­tas gGmbH St. Hein­rich und Kuni­gun­de einen zuver­läs­si­gen Part­ner an der Hand zu haben, der das Gebäu­de künf­tig nut­zen und betrei­ben wer­den“, sagt Andre­as F. Heipp, Vor­stands­spre­cher der Joseph-Stiftung.

Bezahl­ba­rer und alters­ge­rech­ter Wohnraum

Auf dem benach­bar­ten Grund­stück errich­tet die Joseph-Stif­tung zwölf senio­ren­ge­rech­te Miet­woh­nun­gen, von denen sechs öffent­lich geför­dert sind und somit Men­schen mit gerin­ge­rem Ein­kom­men zugu­te­kom­men. Die­ses Pro­jekt ist schon wei­ter fort­ge­schrit­ten und erfuhr wäh­rend des Richt­fe­stes eine Wür­di­gung. Auch hier han­delt es sich um ein zwei­ge­schos­si­ges Wohn­ge­bäu­de. Die jeweils sechs Woh­nun­gen pro Geschoss sind über einen geschlos­se­nen Lau­ben­gang zugäng­lich und ver­tei­len sich auf ins­ge­samt 702 m² Wohn­flä­che. Alle Woh­nun­gen sind bar­rie­re­frei geplant. Es han­delt sich um Zwei- und Drei-Zim­mer­woh­nun­gen mit Ter­ras­sen bezie­hungs­wei­se Bal­ko­nen. Die Bau­aus­füh­rung wird in Mas­siv­bau­wei­se mit Wär­me­dämm­ver­bund­sy­stem in Kom­bi­na­ti­on mit Fern­wär­me (Bio­mas­se­heiz­werk Eggols­heim) umge­setzt. Der Fer­tig­stel­lung ist hier für den Herbst 2023 zu erwar­ten. Die vor­aus­sicht­li­chen Miet­hö­hen für die frei finan­zier­ten Woh­nun­gen lie­gen bei 10,50 Kalt­mie­te für den Qua­drat­me­ter. Bei den geför­der­ten Woh­nun­gen liegt die Aus­gans­mie­te vor­aus­sicht­lich bei 9,30 Euro Kalt­mie­te pro Qua­drat­me­ter. In der höch­sten För­der­stu­fe geht die­se bis auf 5,40 Euro pro Qua­drat­me­ter runter.

Bür­ger­mei­ster sieht Stand­ort gesichert

Eggols­heim Erster Bür­ger­mei­ster Claus Schwarz­mann zeig­te sich beim Richt­fest über­zeugt vom Bau­pro­jekt: „In der Kom­bi­na­ti­on aus ins­ge­samt 17 senio­ren­ge­rech­ten Woh­nun­gen und der Erwei­te­rung des Pfle­ge­zen­trums St. Mar­tin sind die­se Bau­maß­nah­men ein gro­ßer Gewinn für unse­re Gemein­de. Einer­seits kom­men wir damit der Nach­fra­ge nach moder­nen und selbst­be­stimm­ten Wohn­for­men im Alter nach und ande­rer­seits sichert die Erwei­te­rung mit der neu­en Schwe­stern­klau­sur lang­fri­stig den Stand­ort des Pfle­ge­zen­trums hier in Eggols­heim. Die Zusam­men­ar­beit und die Kon­zept­ab­stim­mung mit der Joseph-Stif­tung und der Cari­tas gGmbH St. Hein­rich und Kuni­gun­de war stets kon­struk­tiv und ziel­füh­rend. Dafür bedan­ke ich mich.“

Grün­dung und Stiftungszweck

Die Joseph-Stif­tung als kirch­li­ches Woh­nungs­un­ter­neh­men wur­de 1948 durch den Bam­ber­ger Erz­bi­schof Joseph Otto Kolb gegrün­det. Sie ist christ­li­chen Grund­wer­ten ver­pflich­tet. Stif­tungs­zweck ist die Woh­nungs­ver­sor­gung – ins­be­son­de­re in der Erz­diö­ze­se Bam­berg – für Ziel­grup­pen mit gerin­ge­rem Ein­kom­men zu verbessern.

