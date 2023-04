Das neue Dorf­ge­mein­schafts­haus war die­ser Tage erst­mals Ver­an­stal­tungs­ort für eine Bür­ger­ver­samm­lung im Orts­teil Carls­grün bei der Infor­ma­tio­nen über die anste­hen­den Bau- und Sanie­rungs­maß­nah­men im Was­ser- und Abwas­ser­be­reich im Mit­tel­punkt stan­den. Vor rund 50 inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­gern gab Bür­ger­mei­ster Bert Horn zunächst Aktu­el­les zu den Vor­gän­gen in den ver­gan­ge­nen zwölf Mona­ten zur Kennt­nis. So zäh­le die Markt­ge­mein­de der­zeit 3.417 Ein­woh­ner von denen 246 in Carls­grün gemel­det sind. Die Ein­woh­ner­zahl sei damit seit rund zehn Jah­re in etwa sta­bil. Auch die Ent­wick­lung in Gesund­heits- und Tou­ris­mus­sek­tor ver­lau­fe erfreu­lich: „Unse­re Mar­ke­ting­ak­ti­vi­tä­ten zei­gen Wir­kung“, so Horn. Nach wei­te­ren Infor­ma­tio­nen zu per­so­nel­len Ver­än­de­run­gen in Rat­haus und Bau­pro­jek­ten wie der Neu­ge­stal­tung des Berei­ches Pfaf­fen­steig 1/3 oder der in Pla­nung befind­li­chen Auf­wer­tung der Steben­bach­aue stan­den die in Carls­grün anste­hen­den Bau­maß­nah­men im Focus.

Ralf Bün­tig vom Inge­nieur­bü­ro USS Con­sult aus Nai­la erläu­ter­te die anste­hen­den Bau­maß­nah­men. Ab Jah­res­mit­te 2023 wird – begin­nend in der Krö­ten­mühl­stra­ße – das gesam­te Kanal­netz in Carls­grün auf ein Trenn­sy­stem umge­stellt. Hier­bei wird das Ober­flä­chen­was­ser vom Schmutz­was­ser getrennt gesam­melt und nur noch das zu klä­ren­de Abwas­ser der Klär­an­la­ge Sel­bitz­tal zuge­führt. Par­al­lel hier­zu wird das Was­ser­lei­tungs­netz in Carls­grün erneu­ert und somit die Vor­aus­set­zun­gen für die Gestal­tungs­maß­nah­men im Rah­men der Dorf­er­neue­rung geschaf­fen. Die Bau­maß­nah­men wer­den sich vor­aus­sicht­lich bis 2025 hin­zie­hen. Zu den Maß­nah­men der Dorf­er­neue­rung nahm Den­nis West­häu­ser vom Amt für länd­li­che Ent­wick­lung Stel­lung. West­häu­ser ver­wies in die­sem Zusam­men­hang noch­mals auf die Mög­lich­keit einer Bezu­schus­sung von Maß­nah­men im pri­va­ten Bereich. Dies kön­ne sich auch posi­tiv auf even­tu­ell in Zusam­men­hang mit der Umstel­lung auf das Trenn­sy­stem anste­hen­de Arbei­ten aus­wir­ken. Als Antrag zur Bür­ger­ver­samm­lung war ein Schrei­ben von Hil­mar Horn­f­eck ein­ge­gan­gen der vor­schlug über den Bau eines Nah­wär­me­net­zes in Carls­grün nach­zu­den­ken. Der­ar­ti­ge Über­le­gun­gen sei­en 2017 bereits ein­mal ange­stellt aber man­gels Inter­es­ses wie­der ein­ge­stellt wor­den. Der ein­ge­brach­te Vor­schlag soll nach Vor­prü­fung des Amtes für länd­li­che Ent­wick­lung im Rah­men der näch­sten Vor­stands­sit­zung der Teil­neh­mer­ge­mein­schaft Carls­grün noch­mals bera­ten werden.